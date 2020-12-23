Таємниця перевалу Дятлова: шукач розповів, що туристи могли бути у сплутаній свідомості

Туристи з групи Ігоря Дятлова, які загинули за загадкових обставин на Північному Уралі в 1959 році, ймовірно, могли бути в сплутаній свідомості, оскільки порізаним був не тільки намет, у якому вони збиралися ночувати, але й лижна палиця.

На думку шукача Вадима Брусніцина, "у здоровому глузді жоден лижник не буде в середині маршруту різати лижну палицю", йдеться в матеріалі видання "Комсомольска правда".

У протоколі допиту Брусніцина від 15 травня, як пишуть журналісти, йдеться, що, ймовірно, до моменту події група перебувала в останній стадії переодягання й підготовки до нічлігу.

"Поверх усіх речей лежала порізана на кілька шматків лижна палиця. На ній тримався північний коник намету. Тут же, на одязі, лежала дрібна стружка. Снігу в цій частині намету не було. Зважитися на псування палиці з огляду на те, що в групі не було запасних, можна тільки за особливих обставин", – йдеться в матеріалі.

Також у протоколі йдеться про те, що в порізаному наметі все було завалено злежаним снігом, крім південного коника, встановленого на лижній палиці і прив'язаного за лижі. Під північним коником палиці не було.

"Спочатку дістали кілька змерзлих у грудку ковдр, потім відра, грубку, 2-3 мішечка із сухарями, черевики і т.д. Речі в наметі розкладені в такому порядку. На дно постелено рюкзаки. Потім 2-3 ковдри. Далі йшли тілогрійки, теплі куртки й особисті речі туристів. Відра, грубка, сокира, пила лежали біля входу праворуч. Тут же була частина продуктів: сухарі, цукор, згущене молоко, розв'язаний мішечок із корейкою. Інша частина продуктів лежала в дальньому правому куті. Більшість черевиків розкладено по лівому краю намету. Пари 2-3 – справа всередині", – йшлося у протоколі.

Крім того, у протоколі допиту шукача Володимира Лебедєва від 20 квітня записано: "У самому кінці палатки виявлено речі Дятлова: польову сумку з документами, гроші, фотоапарат та інше.. У наметі ми виявили лижну палицю, від якої відрізали верхній кінець по акуратному кільцевому розрізу, і ще один надріз був зроблений".

У радіограмі Євгенія Масленникова щодо відправлення в місто Івдель намети з речами туристів було перераховано речі, серед яких "маленькі лижні палички".

"Хто й навіщо розрізав палицю? Вона березова. Ріжеться насилу. На один розріз до 10 хвилин можна витратити", – міркує Брусніцин.

За його версією, це пов'язано з сплутаною свідомістю туристів. "У здоровому глузді жоден лижник не буде в середині маршруту різати лижну палицю", – зазначив він.

Нагадаємо: 23 січня 1959 року дев'ять студентів під керівництвом п'ятикурсника Ігоря Дятлова вирушили в лижний похід в Північноуральські гори. З кінцевої точки маршруту – селища Віжай – 12 лютого група мала послати телеграму в інститутський спортклуб, однак жодних звісток не було. Було організовано пошукову операцію, під час якої були знайшли тіла перших загиблих. Через три місяці після відкриття кримінального провадження за фактом загибелі тургрупи його було закрито.

Через 60 років цією справою зайнялася генпрокуратура РФ через звернення від родичів загиблих і громадського резонансу. Прокурори провели дев'ять експертиз на місцевості, де загинули туристи, залучили фахівців у сфері геодезії, метрології, а також співробітників МНС.

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