Таємниця перевалу Дятлова: маг озвучив містичну розгадку

Розгадку таємниці загибелі людей на перевалі Дятлова слід шукати в самому місці, в якому сталася ця трагедія.

"Справа в тому, що перевал Дятлова – це одне з Місць Сили", - розповів OBOZREVATEL маг ведичної традиції Ігор Мехеда.

Він заявив про те, що події, що відбулися на перевалі Дятлова, дуже нагадують події, що відбувалися в Мертвих горах на озері Топліц (Австрія) після Другої світової війни. Містична нацистська організація "Аненербе" "освоювала це аномальне місце і ставила там експерименти".

Після Другої світової війни в ЗМІ з'явилася інформація про те, що нібито в озері Топліц заховано золото Третього Рейху, і туди кинувся потік шукачів скарбів.

"А далі почалося найцікавіше. Люди почали загадково гинути на цьому озері. Причому, було не зрозуміло, як це відбувається. Знаходили трупи. Хтось із цих людей помер від переохолодження, хтось від внутрішніх хвороб, що різко розвинулися. Безліч людей покінчило життя самогубством", - розповів Ігор Мехеда.

Група Дятлова, архівне фото cheltv.ru

Коли історію цього місця почали досліджувати, виявилося, що за часів Римської імперії тут відбувалося щось подібне: "цілі легіони гинули там з невідомих причин".

"Виявилося, що це Місце Сили було знайдено кельтськими жерцями, і там йшла перевірка жерців, там стояли захисні заклинання", - розповів він. Відвідування такого місця нагадувало "іспит" на внутрішню чистоту і зрілість. Той, хто був чистий і сильний, успішно проходив його, а той, хто приходив на Топліц непідготовленим, впадав в змінений стан свідомості і гинув.

Ігор Мехеда переконаний: випадки на озері Топліц і на перевалі Дятлова "абсолютно ідентичні".

За його словами, перевал Дятлова є "Місцем Сили" і місцем шаманського "іспиту". "Воно діє точно так само, як озеро Топліц. Воно вивертає людину навиворіт і ставить перед "іспитом". Якщо людина сильна і всередині досконала, вона звідти виходить живою. Я знаю людей, які після 2000 року кілька разів в складі 9 осіб спеціально проходили через перевал Дятлова, і з ними нічого не сталося. Мабуть, у групи Дятлова були недопрацьовані внутрішні протиріччя, які на Місці Сили спливли, і далі почалося те ж саме, що і з шукачами скарбів на озері Топліц", - припустив він.

Ігор Мехеда схильний вважати, що причиною загибелі всіх 9 членів групи Дятлова було самогубство. "Вони робили речі, які людина при здоровому глузді робити не може – вибігали голими на сніг, гризли деревину і так далі. Це говорить про те, що вони були в зміненому стані свідомості", - сказав він.

Учасники групи Дятлова, архівне фото ЕТВ

Як писав OBOZREVATEL, в 1959 році поблизу гори Холатчахль в Свердловській області (Росія) загинула туристична група з 9 осіб під керівництвом Ігоря Дятлова. Досі причина їх загибелі невідома. Озвучується безліч версій. У 2016 році випадково стало відомо про визнання одного з місцевих жителів у вбивстві. Раніше з'явилася версія, що туристів на перевалі Дятлова міг вбити унікальний "кольоровий торнадо", який помітили на одному з аматорських відео, зробленому на тому ж місці в 2014 році.

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