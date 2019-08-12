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Священик ледь не вбив дитину при хрещенні у Росії: з'явилися нові деталі інциденту

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Священик із Гатчини (Росія) ігумен Фотій, який завдав травм дитині під час хрещення, поводився грубо і перед початком обряду відчитав мати Анастасію Алексєєву за незнання молитви "Отче наш".

Про це жінка розповіла телеканалу "360". За її словами, під час обряду священик став так занурювати дитину в воду, що вона почала захлинатися, тому вона кинулася виривати дитину.

Жінка підкреслила, що ігумен став висловлювати присутнім на таїнстві, що однорічна дитина є занадто дорослою для обряду. Крім того, ігумен Фотій звинуватив у поганій підготовці до обряду хресного дитини. Він відсторонив його від таїнства.

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Священик ледь не вбив дитину при хрещенні у Росії: з'явилися нові деталі інциденту

Скріншот із відео

Секретар Гатчинської єпархії отець Володимир Глазунов вже заявив, що всі архієреї, а також інші співробітники перебувають у "деякому шоці". За його словами, остаточне рішення буде прийняте пізніше. В єпархії також розповіли, що ігумен Фотій був висвячений 20 років тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомий священик РПЦ, який втік до Росії після Революції Достоїнства, протоієрей Андрій Ткачов закликав вмирати замість того, щоб лікуватися, і заборонив жінкам роздягатися перед лікарями.

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Росія
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Новини Росії
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Krass Марк
Krass Марк
Этого игумена окунуть башкой в парашу.рпц гундяева церковь дьявола
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Ешта Дядя
Ешта Дядя
Krass Марк, мужиком хоть вырастет,или женщиной настоящей,муси пуси-пуси потом в школьном туалете потом ,кой чаго ща щоку кладут мамянькиным сыночкам,наверное карамельку,шоб бродил по сведу с другом,с карамелькой за щекою,прям как в песне детского мультфильма поется. И чаго осудила яго православна церковь всяго мира?Наверно у тюрму посадят,Путинську,там ему самое место.
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Макалович Капитолина
Макалович Капитолина
Идиот! Ему даже в свинарнике не место.
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