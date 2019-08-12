Священик ледь не вбив дитину при хрещенні у Росії: з'явилися нові деталі інциденту

Священик із Гатчини (Росія) ігумен Фотій, який завдав травм дитині під час хрещення, поводився грубо і перед початком обряду відчитав мати Анастасію Алексєєву за незнання молитви "Отче наш".

Про це жінка розповіла телеканалу "360". За її словами, під час обряду священик став так занурювати дитину в воду, що вона почала захлинатися, тому вона кинулася виривати дитину.

Жінка підкреслила, що ігумен став висловлювати присутнім на таїнстві, що однорічна дитина є занадто дорослою для обряду. Крім того, ігумен Фотій звинуватив у поганій підготовці до обряду хресного дитини. Він відсторонив його від таїнства.

Скріншот із відео

Секретар Гатчинської єпархії отець Володимир Глазунов вже заявив, що всі архієреї, а також інші співробітники перебувають у "деякому шоці". За його словами, остаточне рішення буде прийняте пізніше. В єпархії також розповіли, що ігумен Фотій був висвячений 20 років тому.

Як повідомляв OBOZREVATEL, скандально відомий священик РПЦ, який втік до Росії після Революції Достоїнства, протоієрей Андрій Ткачов закликав вмирати замість того, щоб лікуватися, і заборонив жінкам роздягатися перед лікарями.

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