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Світ відвернувся: майже половина росіян усвідомила наслідки окупації Криму

1.6тЧитати матеріал російською

Росіяни вважають, що анексія Криму негативно вплинула на міжнародне становище Російської Федерації.

Це випливає з опитування жителів РФ згідно з даними досліджень ТОВ "Інфоміст" в рамках замовлення Фонду "Громадська думка". Попереднє опитування проводилося два роки тому.

Так, 46% росіян вважають, що захват Криму позначився скоріше негативно, 26% відзначають позитивний вплив, 7% взагалі не помітили змін. Відзначимо, що в 2017 році скептиків було менше – 42%.

У той же час майже половина опитаних – 46% - впевнені, що після окупації українського півострова до росіян в світі стали відноситься гірше. 28% вважають, що ставлення в цілому не змінилося, 11% впевнені, що світ став до них добрішими, а 15% не змогли відповісти.

окупація Криму

окупація Криму

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Світ відвернувся: майже половина росіян усвідомила наслідки окупації Криму

Як повідомляв OBOZREVATEL, українські прикордонники зловили найманця, що втык з Криму, тому що "втомився воювати на чужині".

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Тема
анексія Криму
Місце
Росія
Тег
опрос
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