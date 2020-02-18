Сурков – все: у Путіна показали указ про звільнення куратора "Л/ДНР"

Глава РФ Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента Росії.

Текст опублікували на сайті Кремля. У пресслужбі відзначили, що документ набуває чинності з моменту його оприлюднення.

Причину звільнення Суркова в указі не уточнили. Він працював помічником президента з 20 вересня 2013 року. До компетенції чиновника входили питання, пов'язані з Україною – він курирував ватажків "Л/ДНР".

Путін підписав указ про звільнення Суркова РБК-Украина

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Про відставку Владислава Суркова стало відомо кілька тижнів тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова дуже переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

Неофіційним керівником "українського напрямку" в Москві став заступник голови Адміністрації Путіна Дмитро Козак. Спікер глави РФ Дмитро Пєсков підтвердив призначення Козака.

Ти ще не підписаний на наш Telegram? Швиденько тисни!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.