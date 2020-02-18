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18 лютого • оновлено в 19:42
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Сурков – все: у Путіна показали указ про звільнення куратора "Л/ДНР"

7.2т
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Глава РФ Володимир Путін підписав указ про звільнення Владислава Суркова з посади помічника президента Росії.

Текст опублікували на сайті Кремля. У пресслужбі відзначили, що документ набуває чинності з моменту його оприлюднення.

Причину звільнення Суркова в указі не уточнили. Він працював помічником президента з 20 вересня 2013 року. До компетенції чиновника входили питання, пов'язані з Україною – він курирував ватажків "Л/ДНР".

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Путін підписав указ про звільнення Суркова

Путін підписав указ про звільнення Суркова

РБК-Украина

Сурков – все: у Путіна показали указ про звільнення куратора "Л/ДНР"

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Про відставку Владислава Суркова стало відомо кілька тижнів тому. За словами директора Центру політичної кон'юнктури РФ Олексія Чеснакова, це пов'язано зі "зміною курсу на українському напрямі".

  • Український журналіст Юрій Бутусов запевнив, що відставка Суркова дуже переоцінена і нічого не змінить у війні Росії проти України.

  • Неофіційним керівником "українського напрямку" в Москві став заступник голови Адміністрації Путіна Дмитро Козак. Спікер глави РФ Дмитро Пєсков підтвердив призначення Козака.

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Автор
Ірина Кулініч
Особи
Владислав Сурков Володимир Путін Дмитро Козак
Місце
Росія
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Zhikharev Dmitry
Zhikharev Dmitry
смотрим на Ютуб: -5 украинцев....+5 россиян!!!
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2
2
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
ШкирякоЗорян Шароваренко-Переможный
Сурков сегодня привет свинопасам передал, проставился так сказать.
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3
2
Oleg Oleg
Oleg Oleg
а зачем это знать хoхлам????
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4
2
Иванович Василий
Иванович Василий
Oleg Oleg, ))) А что там знать-то, если и так понятно, что речь о том самом событии, где власть в одной из непризнанных поменялась.
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ПНХ ПТН
ПНХ ПТН
Oleg Oleg, что болотное бы.дло забыло на украинском сайте? Всех чеченов обслужил и теперь заняться нечем?
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1
2

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