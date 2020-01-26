Після перемоги Зеленського Сурков пішов із Донбасу: з'ясувалися деталі

Бурхлива діяльність Владислава Суркова, який залишив посаду помічника глави Росії Володимира Путіна, із дестабілізації ситуації в Україні зупинилася після перемоги на президентських виборах Володимира Зеленського.

Про це з посиланням на наближене до чиновника джерело пише "Медуза".

"Із січня 2018-го і донині робота за напрямком майже не велася. А після перемоги Зеленського взагалі все зупинилося", – розповів співрозмовник, який працював із Сурковим.

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За його словами, помічник президента і його команда по суті припинили "працювати з лідерами громадської думки та елітами в Україні, формувати ідеологію, займатися проєктами федералізації і дестабілізації України, захисту російської мови, церковними питаннями".

"Все це було фактично в орбіті його управління в сфері прикордонного співробітництва. Але всі ініціативи за напрямком останніми роками виходили лише від Медведчука (Віктора, кума Путіна. – Ред.), МЗС, Козака (Дмитра, заступника керівника Адміністрації президента РФ. – Ред.) і інших гравців", – додало джерело.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в Росії згадали, що Сурков, який нещодавно залишив державну службу, колись прийшов до влади саме завдяки подіям в Україні – як борець з "помаранчевою загрозою" в 2004 році.

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