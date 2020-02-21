Суд над Гриценком у Росії: для ексміністра вимагають 9 років колонії

У Москві (Росія) на суді над колишнім міністром оборони України Анатолієм Гриценком, прокурор вимагав засудити українця до дев'яти років колонії загального режиму.

Заочний судовий процес проходить у Другому Західному окружному військовому суді російської столиці, передає ТАСС.

"Вважаю, що вина підсудного повністю підтверджується дослідженими в суді документами і свідченнями свідків. Прошу визнати винним Гриценко за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ і призначити йому покарання у вигляді дев'яти років колонії загального режиму", – повідомила сторона звинувачення.

Анатолій Гриценко

При цьому адвокат Гриценко Дмитро Дінзе заявив, що його клієнт повністю невинний, і просив суд повністю його виправдати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії Слідчий комітет оголосив в розшук колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт українського політика.

При цьому Гриценко вважає кримінальну справу, відкриту проти нього в РФ, "відповідь" на його висловлювання на адресу країни-агресора.

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