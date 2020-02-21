Головна Новини
21 лютого • оновлено в 10:23
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Суд над Гриценком у Росії: для ексміністра вимагають 9 років колонії

1.7т
Читати матеріал російською

У Москві (Росія) на суді над колишнім міністром оборони України Анатолієм Гриценком, прокурор вимагав засудити українця до дев'яти років колонії загального режиму.

Заочний судовий процес проходить у Другому Західному окружному військовому суді російської столиці, передає ТАСС.

"Вважаю, що вина підсудного повністю підтверджується дослідженими в суді документами і свідченнями свідків. Прошу визнати винним Гриценко за ч. 2 ст. 205.2 КК РФ і призначити йому покарання у вигляді дев'яти років колонії загального режиму", – повідомила сторона звинувачення.

Анатолій Гриценко

Анатолій Гриценко

При цьому адвокат Гриценко Дмитро Дінзе заявив, що його клієнт повністю невинний, і просив суд повністю його виправдати.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • У Росії Слідчий комітет оголосив в розшук колишнього міністра оборони України Анатолія Гриценка.

  • Басманний суд Москви ухвалив рішення про заочний арешт українського політика.

  • При цьому Гриценко вважає кримінальну справу, відкриту проти нього в РФ, "відповідь" на його висловлювання на адресу країни-агресора.

Підписуйся на наш Telegram. Отримуй тільки найважливіше!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Тимур Григоренко
Особи
Анатолій Гриценко Дмитро Дінзе
Місце
Росія Москва
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
0
Коментарі
15
7
Смішно
2
Цікаво
0
Сумно
7
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги