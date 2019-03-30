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"Стягнули додаткові сили": у Росії сталася масштабна НП. Фото і відео з місця подій

4.4тЧитати матеріал російською

У російському Краснодарі спалахнула велика пожежа на території меблевого центру.

Зокрема, горів ангар площею 700 квадратних метрів на Ростовському шосе. Пожежі було присвоєно підвищений, четвертий, ранг складності, повідомляє "Говорить Москва" з посиланням на місцеве управління МНС. (Щоб подивитися фото і відео, доскролльте до кінця сторінки).

"Відкрите горіння ліквідовано, постраждалих немає", — сказано в заяві.

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"Стягнули додаткові сили": у Росії сталася масштабна НП. Фото і відео з місця подій

Скріншот із відео

Для гасіння пожежі були стягнуті додаткові сили.

"Стягнули додаткові сили": у Росії сталася масштабна НП. Фото і відео з місця подій

Скріншот з відео

Як повідомляв OBOZREVATEL, увечері в середу, 27 березня, у Кропивницькому пролунало декілька потужних вибухів. НП сталася на газовій підстанції по вулиці Київській.

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