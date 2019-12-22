Пов'язаний з Україною? Спливли несподівані дані про луб'янського стрілка

Євген Манюров, який розстріляв людей під будівлею ФСБ у Москві, входив в осередок "Етнічного національного об'єднання" ("ЕНО"), кістяк якого нібито знаходиться в Києві.

Про це повідомляється в матеріалі "Фонтанки.ру". Журналісти зазначили, що у зв'язку зі стріляниною оперативники Центру "Е" і Служби із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом УФСБ по Петербургу і Ленобласті нанесли візит 40-річному петербуржцю Дмитру Боброву, в минулому відомому як "Шульц-88".

"Так, так і було. Мене розбудили о другій годині ночі 20 грудня і відвезли на бесіду. Я б відмовився, якби не надзвичайність того, що сталося. Та й вели вони себе ввічливо", – підтвердив у телефонній розмові з "Фонтанкою" Бобров.

Стрілянина під ФСБ Комсомольська правда

За даними видання, формально бесіда стосувалася його інтерв'ю, опублікованого ще 31 грудня минулого року в Telegram-каналі "БРЕЗГ". Фактично ж допит Боброва був пов'язаний із нападом на Луб'янку 19 грудня. Після тривалого письмового спілкування Боброва залишили в спокої.

"Мені глибоко незрозуміло, з чим це пов'язано", – розповів співрозмовник. Зазначається, що в інтерв'ю Боброва запитували про можливість появи нових лідерів російського націоналізму, про його ставлення до ідей лібертаріанства.

"Фонтанка" також повідомила, що вже через кілька годин після нападу it-фахівці держбезпеки відновили видалені акаунти застреленого Манюрова.

"Вони знайшли там прямий зв'язок із незрозумілої їм до цього моменту українською організацією "ЕНО" та їх месенджером "БРЕЗГ", – сказано в статті.

Фото вбитого терориста Колаж

Відомо, що "БРЕЗГ", тобто світанок, був створений 2 листопада 2018 року. На наступний день на ньому були опубліковані статті – "Як знищують націоналізм" і "Камраде, прочитай!". Там відразу і задається напрямок: "Ми лідери нового націонал-соціалістичного руху – етносизму (від грецького слова "етнос" – плем'я, нація, народ. – ред.), яке об'єднує нас ідеєю етнічного націоналізму з ідеями соціалізму для окремо взятої нації".

"На думку авторів, саме ідеї етносизму йдуть на зміну застарілому націонал-соціалізму. Етнос вони ставлять вище нації. В цьому контексті це східнослов'янська єдність росіян, українців і білорусів. Із повідомлень легко зробити висновок, що кістяк ЕНО знаходиться в Києві", – пише "Фонтанка".

Крім того, на ресурсі розповідається, як уникнути стеження спецслужб Росії, КДБ Білорусі та СБУ України.

За даними журналістів, у центральному апараті ФСБ встановили, що Євген Манюров входив якраз у московську групу об'єднання.

Стрілянина в центрі Москви twitter.com/SazonPRO

Як писав OBOZREVATEL:

У четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в Москві невідомий відкрив стрілянину. До столиці РФ терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардії.

Очевидці активно публікували кадри з місця злочину.

Зловмисник був ліквідований силовиками. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі.

У мережі з'явилося відео моменту ліквідації зловмисника, який відкрив стрілянину.

Злочинцем виявився 39-річний Євген Манюров, який захоплювався стрільбою.

Мати Манюрова розповіла, що останнім часом син не працював і часто спілкувався "з якимись арабами англійською мовою".

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