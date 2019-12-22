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22 грудня • оновлено в 23:21
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Пов'язаний з Україною? Спливли несподівані дані про луб'янського стрілка

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Євген Манюров, який розстріляв людей під будівлею ФСБ у Москві, входив в осередок "Етнічного національного об'єднання" ("ЕНО"), кістяк якого нібито знаходиться в Києві.

Про це повідомляється в матеріалі "Фонтанки.ру". Журналісти зазначили, що у зв'язку зі стріляниною оперативники Центру "Е" і Служби із захисту конституційного ладу та боротьби з тероризмом УФСБ по Петербургу і Ленобласті нанесли візит 40-річному петербуржцю Дмитру Боброву, в минулому відомому як "Шульц-88".

"Так, так і було. Мене розбудили о другій годині ночі 20 грудня і відвезли на бесіду. Я б відмовився, якби не надзвичайність того, що сталося. Та й вели вони себе ввічливо", – підтвердив у телефонній розмові з "Фонтанкою" Бобров.

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Стрілянина під ФСБ

Стрілянина під ФСБ

Комсомольська правда

За даними видання, формально бесіда стосувалася його інтерв'ю, опублікованого ще 31 грудня минулого року в Telegram-каналі "БРЕЗГ". Фактично ж допит Боброва був пов'язаний із нападом на Луб'янку 19 грудня. Після тривалого письмового спілкування Боброва залишили в спокої.

"Мені глибоко незрозуміло, з чим це пов'язано", – розповів співрозмовник. Зазначається, що в інтерв'ю Боброва запитували про можливість появи нових лідерів російського націоналізму, про його ставлення до ідей лібертаріанства.

"Фонтанка" також повідомила, що вже через кілька годин після нападу it-фахівці держбезпеки відновили видалені акаунти застреленого Манюрова.

"Вони знайшли там прямий зв'язок із незрозумілої їм до цього моменту українською організацією "ЕНО" та їх месенджером "БРЕЗГ", – сказано в статті.

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Фото вбитого терориста

Фото вбитого терориста

Колаж

Відомо, що "БРЕЗГ", тобто світанок, був створений 2 листопада 2018 року. На наступний день на ньому були опубліковані статті – "Як знищують націоналізм" і "Камраде, прочитай!". Там відразу і задається напрямок: "Ми лідери нового націонал-соціалістичного руху – етносизму (від грецького слова "етнос" – плем'я, нація, народ. – ред.), яке об'єднує нас ідеєю етнічного націоналізму з ідеями соціалізму для окремо взятої нації".

"На думку авторів, саме ідеї етносизму йдуть на зміну застарілому націонал-соціалізму. Етнос вони ставлять вище нації. В цьому контексті це східнослов'янська єдність росіян, українців і білорусів. Із повідомлень легко зробити висновок, що кістяк ЕНО знаходиться в Києві", – пише "Фонтанка".

Крім того, на ресурсі розповідається, як уникнути стеження спецслужб Росії, КДБ Білорусі та СБУ України.

За даними журналістів, у центральному апараті ФСБ встановили, що Євген Манюров входив якраз у московську групу об'єднання.

Стрілянина в центрі Москви

Стрілянина в центрі Москви

twitter.com/SazonPRO

Як писав OBOZREVATEL:

  • У четвер, 19 грудня, під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці в Москві невідомий відкрив стрілянину. До столиці РФ терміново стягнули спецназ, ОМОН і сили Росгвардії.

  • Очевидці активно публікували кадри з місця злочину.

  • Зловмисник був ліквідований силовиками. Інцидент не кваліфікується як теракт, причини трагедії незрозумілі.

  • У мережі з'явилося відео моменту ліквідації зловмисника, який відкрив стрілянину.

  • Злочинцем виявився 39-річний Євген Манюров, який захоплювався стрільбою.

  • Мати Манюрова розповіла, що останнім часом син не працював і часто спілкувався "з якимись арабами англійською мовою".

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Автор
Богдана Васильченко
Тема
Стрілянина в ФСБ
Місце
Росія Москва
Теги
стрілянина ФСБ Новини Росії
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Марченко Виталий
Марченко Виталий
и тут остапа понесло ))))
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
дык кто бы сомневался! мы то уже и не надеялись...а шо сегодня без визиток Яроша? шо на лубянке принтер сломался? печалька...
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Gordon Yury
Gordon Yury
Очередная чушь пропаганды из московии. Ведь всему миру известно, что "східнослов'янська єдність росіян, українців і білорусів" навязывается украинцам и белорусам из кремля. В связи этим центр такой организации может быть толко в москве и нигде больше.
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Куралесов Вася
Куралесов Вася
Кристина Стефанова, расея и генетика, это как евреи и бедность... пральна, хрыстя! все шо расею отдаленно связывает с генетикой-это подмена мутко и фсб пробирок с мочой на олимпиаде в сочи, ну то такое...
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Куралесов Вася, пральна, уася! Генетика - це москальска лженаука!
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