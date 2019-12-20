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20 грудня • оновлено в 19:36
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Стрілянина під будівлею ФСБ: з'явилися нові дані по жертвах

3.3т
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В результаті стрілянини під будівлею Федеральної служби безпеки на Луб'янці (Москва) помер другий силовик.

Як повідомив Слідчий комітет РФ, 19 грудня він був доставлений в лікарню у важкому стані, проте незабаром помер.

Ще п'ять чоловік, у тому числі одна цивільна особа, отримали поранення різного ступеня тяжкості.

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З'ясувалося, що напад скоїв 39-річний житель Підмосков'я Євген Мінюров. СК зазначив, що "дії нападника були припинені в результаті спецоперації".

Стрілянина під ФСБ

Стрілянина під ФСБ

Комсомольська правда

Як писав OBOZREVATEL, раніше з'явилися подробиці про нападника. Він захоплювався стрільбою, працював в охоронних підприємствах, але звільнився кілька місяців тому.

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Тема
Стрілянина в ФСБ
Місце
Росія Москва
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sadyk alex
sadyk alex
туда ему и дорога...
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sadyk alex
sadyk alex
зачем россиская власть врет?не один там был стрелок!
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Junio Van
Junio Van
В Киеве возле стадиона "Динамо" утром 20 декабря произошла стычка полиции с группой молодых людей, а также была взорвана свето-шумовая граната
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