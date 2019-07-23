"Стіна і стеля були у вогні!" З'явилися нові подробиці трагічної НП із дітьми в Росії

Під час початку пожежі в наметовому таборі в Хабаровському краї (Росія) діти спали, а коли прокинулись, то побачили стіну і стелю у вогні.

Про це Life Shot розповіла мама хлопчика, який опинився в епіцентрі події (щоб подивитися фото і відео, доскрольте до кінця сторінки).

"Він спав і не чув, щоб їх будили! Йому стало жарко, прокинувся, повернувся направо — і вся стіна була у вогні, вся стеля — у вогні! Він встав і побіг будити всіх, кричав: "Пожежа! Вставайте!" – повідомила жінка.

Згорілий табір МНС РФ

Вона сказала, що діти вибігли на вулицю у тому одязі, в якому спали, босоніж: усі інші речі згоріли. Вони простояли на вулиці з годину, а потім їх "кудись пустили", зазначила мама хлопчика.

Директор табору Максим Кузнєцов розповів, що в ніч події МНСники приїхали через 8 хвилин після першого дзвінка, але до цього моменту намети вже згоріли, написав Mash у Telegram.

За його словами, пожежа почалася у 16-му наметі, де перебувало 9 дівчаток: загибла і постраждалі саме звідти, а ще один хлопчик, який постраждав, — з 17-го, він повернувся за речами.

Кузнєцов повідомив, що намети мали ступінь малої горючості, з дозволами все було гаразд, а в липні відбулися перевірка МНС і навчання з евакуації в разі пожежі.

Згорілий табір МНС РФ

Текст Life Shot Скріншот

Текст Mash Скріншот

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Хабаровському краї (Росія) одна дитина загинула і ще троє потрапили до реанімації у результаті пожежі в наметовому містечку на території гірськолижного комплексу "Холдомі".

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