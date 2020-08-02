СРСР розвалювався саме так, – російський опозиціонер про 'Майдан' в Хабаровську

Багатотисячні протести в Хабаровську (Росія) є ознакою відцентрових процесів в Російській Федерації.

"Коли розвалювався СРСР, було саме так – відвалювалися країни, які були на околицях. А центральна частина залишилася", – сказав в бліц-інтерв'ю OBOZREVATEL російський опозиційний політик Юрій Медовар.

Він порівняв соціальні процеси з фізичними. Так, розвал СРСР він назвав "першою похідною" – швидкістю. На думку опозиціонера, в даний час процес розвалу РФ набув рис "другої похідної" – прискорення.

За оцінками Медовара, будь-яка спроба силового розгону акцій протесту в Хабаровську "погано скінчиться". У цьому контексті він звернув увагу на відмінності в менталітеті жителів російського Зауралля і столиці.

"Це не московська інтелігенція, яка кидається пластиковими стаканчиками. Там мужики серйозні. Вони будуть стояти", – запевнив він.

Опозиціонер охарактеризував нинішню ситуацію в країні як дуже складну. "Але Путін в будь-якому випадку програв", – заявив він.

Повну версію бліц-інтерв'ю з Юрієм Медоваром читайте тут.

Як писав OBOZREVATEL, в Хабаровську більше двох тижнів тривають акції протесту через арешт глави краю Сергія Фургала. 25 липня на мітинг вийшло 85 тисяч чоловік.