СРСР не був рівносильним супротивником Заходу: розкрився серйозний нюанс "холодної війни"

Протистояння в дусі "холодної ядерної війни" створювало ілюзію глобальної рівноваги Радянського Союзу із західним світом.

Про це заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL відомий російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Навіть в радянські часи єдиною сферою, де можна було говорити про якийсь пріоритет між Заходом і Радянським Союзом, була тільки сфера оборони. Ні в сфері культури, ідеології або економіки Радянський Союз Заходу конкурентом ні в якій мірі не був, і там це розуміли", – зазначив він.

Радянський Союз не був конкурентом Заходу

За словами Орешкіна, зараз західні аналітики добре розуміють, що проблеми світового домінування нікуди не поділися, вони просто перейшли в нову якість.

"Вона визначається економікою, валютою, технологіями, чим завгодно, але не зброєю. І в Китаї Штати борються не в сфері космічних технологій або зброї, вони з ними борються на предмет впливовості валюти і економіки. Вони ведуть торговельні війни", – сказав політолог.

При цьому він вважає, що з Росією нічого навіть і вести торговельні війни, тому що в РФ економічний потенціал менше 2% від глобального виробництва і продовжує скорочуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Костянтин Еггерт вважає, що Кремль програє бій зі США і стає "молодшим партнером китайського режиму".

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