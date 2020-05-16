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16 травня • оновлено в 17:12
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СРСР не був рівносильним супротивником Заходу: розкрився серйозний нюанс "холодної війни"

12.6т
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Протистояння в дусі "холодної ядерної війни" створювало ілюзію глобальної рівноваги Радянського Союзу із західним світом.

Про це заявив в інтерв'ю OBOZREVATEL відомий російський політолог Дмитро Орєшкін.

"Навіть в радянські часи єдиною сферою, де можна було говорити про якийсь пріоритет між Заходом і Радянським Союзом, була тільки сфера оборони. Ні в сфері культури, ідеології або економіки Радянський Союз Заходу конкурентом ні в якій мірі не був, і там це розуміли", – зазначив він.

Радянський Союз не був конкурентом Заходу

Радянський Союз не був конкурентом Заходу

За словами Орешкіна, зараз західні аналітики добре розуміють, що проблеми світового домінування нікуди не поділися, вони просто перейшли в нову якість.

"Вона визначається економікою, валютою, технологіями, чим завгодно, але не зброєю. І в Китаї Штати борються не в сфері космічних технологій або зброї, вони з ними борються на предмет впливовості валюти і економіки. Вони ведуть торговельні війни", – сказав політолог.

При цьому він вважає, що з Росією нічого навіть і вести торговельні війни, тому що в РФ економічний потенціал менше 2% від глобального виробництва і продовжує скорочуватися.

Як повідомляв OBOZREVATEL, російський журналіст Костянтин Еггерт вважає, що Кремль програє бій зі США і стає "молодшим партнером китайського режиму".

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холодна війна СРСР
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