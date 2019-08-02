"Справляє потребу!" Український художник влучно висміяв дії Путіна у "палаючому" Сибіру

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, присвячену масштабним пожежам у Сибіру (Росія).
Зображення він розмістив на своїй сторінці у Twitter. На малюнку видно, як президент Росії Володимир Путін "справляє потребу" з верхівки кремлівського муру прямісінько на палаючі ліси.
"Путин: гори, гори, китайська Тайга", — коротко підписав карикатуру художник.
Карикатура
Twitter Андрія Петренка
#Путин: гори, гори, китайская #Тайга...https://t.co/YlH1uwWlcZ pic.twitter.com/mnZ03CTbvP— #Petrenko Andryi (@Petrenko_Andryi) 2 августа 2019 г.
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Станом на 30 липня на території Сибіру пожежами було охоплено майже 3 мільйони гектарів тайги.
У чотирьох регіонах Росії у зв'язку із цим 30 липня запровадили режим надзвичайної ситуації. Петренко опублікував іншу карикатуру на пожежі.
До російської Чити (столиця Забайкалля) дійшов дим від масштабних лісових пожеж у сибірській тайзі, паралізувавши роботу аеропорту й огорнувши місто смогом.
Природні пожежі у сибірській тайзі, які палають уже тиждень, показали із супутника.
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