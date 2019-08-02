"Справляє потребу!" Український художник влучно висміяв дії Путіна у "палаючому" Сибіру

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, присвячену масштабним пожежам у Сибіру (Росія).

Зображення він розмістив на своїй сторінці у Twitter. На малюнку видно, як президент Росії Володимир Путін "справляє потребу" з верхівки кремлівського муру прямісінько на палаючі ліси.

"Путин: гори, гори, китайська Тайга", — коротко підписав карикатуру художник.

Карикатура Twitter Андрія Петренка

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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