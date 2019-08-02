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"Справляє потребу!" Український художник влучно висміяв дії Путіна у "палаючому" Сибіру

2.2т Читати матеріал російською

Український художник Андрій Петренко опублікував карикатуру, присвячену масштабним пожежам у Сибіру (Росія).

Зображення він розмістив на своїй сторінці у Twitter. На малюнку видно, як президент Росії Володимир Путін "справляє потребу" з верхівки кремлівського муру прямісінько на палаючі ліси.

"Путин: гори, гори, китайська Тайга", — коротко підписав карикатуру художник.

Карикатура

Карикатура

Twitter Андрія Петренка

Новини
"Гниле нутро": українець показав суть СРСР у яскравій карикатурі

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Особа
Андрій Петренко
Місце
Росія
Тег
пожежа
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Злопыхатель Вежливый
Злопыхатель Вежливый
Полевые испытания новейшей Сколковской технологии тушения пожаров: Охваченный лесными пожарами Зейский район облетели с иконой, мощами и молитвами )))))
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