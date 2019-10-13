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13 жовтня • оновлено в 08:43
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"Спокушає Донбасом": Піонтковський розповів, як Путін зібрався обдурити Зеленського

1.9т Читати матеріал російською

Президента Росії Володимира Путіна викрили в тому, що він намагається спокусити керівництво України поверненням окупованого Донбасу.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст і політолог Андрій Піонтковський. За його словами, він нібито йтиме звідти і нібито віддаватиме його Україні, щоб вона змогла відновити свою територіальну цілістність.

Володимир Путін і Донбас

Володимир Путін і Донбас

"Насправді Путін має намір впихнути ракову пухлину "Л/ДНР" в політичне поле України, нічого в ній не змінюючи, не відряджаючи із Донбасу російських військовослужбовців. Адже їх там нема". Таким чином, він хоче створити всередині України абсолютно легальний з точки зору нового українського закону про особливий статус військовий плацдарм для подальшого завоювання. Путіну і далі потрібна вся Україна і її повне підпорядкування", – запевнив політолог.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу. Російське видання "Известия" стверджує, що це має відбутися найближчим часом.

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Теми
Російсько-український конфлікт Війна на Донбасі
Особи
Володимир Путін Андрій Піонтковський Володимир Зеленський
Місце
Україна
Теги
Новини Росії Донбас Новини Донбасу
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
пионтковский..а чо Россия разве ещё не рухнула?????А помнишь три года как ты тут нам это обещаешь)))))))))))))))))))))))
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В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ
ПУТИН ОТСОСИ!!!
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Сироткин Андрюха
Сироткин Андрюха
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, Тьфу те в нос(23 раза)
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
В СОРТИРАХ ЕБАШУ СРАНУЮ РУСНЮ, +100500
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