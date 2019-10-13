"Спокушає Донбасом": Піонтковський розповів, як Путін зібрався обдурити Зеленського

Президента Росії Володимира Путіна викрили в тому, що він намагається спокусити керівництво України поверненням окупованого Донбасу.

Про це в блозі на OBOZREVATEL написав російський журналіст і політолог Андрій Піонтковський. За його словами, він нібито йтиме звідти і нібито віддаватиме його Україні, щоб вона змогла відновити свою територіальну цілістність.

Володимир Путін і Донбас

"Насправді Путін має намір впихнути ракову пухлину "Л/ДНР" в політичне поле України, нічого в ній не змінюючи, не відряджаючи із Донбасу російських військовослужбовців. Адже їх там нема". Таким чином, він хоче створити всередині України абсолютно легальний з точки зору нового українського закону про особливий статус військовий плацдарм для подальшого завоювання. Путіну і далі потрібна вся Україна і її повне підпорядкування", – запевнив політолог.

Як повідомляв OBOZREVATEL, в Росії заявили, що Україна нібито дала усну згоду на підписання "формули Штайнмаєра" щодо Донбасу. Російське видання "Известия" стверджує, що це має відбутися найближчим часом.

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