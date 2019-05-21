Спливли нові подробиці про двійню коханки Путіна

Олімпійська чемпіонка Афін-2004 із художньої гімнастики Аліна Кабаєва, яку називають коханкою президента Росії Володимира Путіна, народила двох хлопчиків за допомогою кесаревого розтину.

Про це повідомляє Daily Mail, посилаючись на російські джерела. Виданню вдалося з'ясувати нові подробиці про двійню 36-річної екс-гімнастки.

У матеріалі сказано, що пологи у жінки пройшли у московській VIP-клініці з ретельною охороною. Це збігається з повідомленнями російських ЗМІ про те, що подія відбулася в Центрі акушерства, гінекології та перинатології імені академіка Кулакова РАМН у столиці РФ.

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Володимир Путін і Аліна Кабаєва joinfo.ua

Зазначається, що на початку травня весь четвертий поверх медзакладу був "виселений" для розміщення Кабаєвої.

Одне з джерел розповіло, що "незліченні" працівники Федеральної служби охорони приїхали на місце та "пронюхали кожен куточок" пологового будинку до прибуття жінки.

Аліна Кабаєва Daily Mail

"Половину медичної бригади вигнали з пологового відділення", — повідомило джерело. Пологи у передбачуваної коханки Путіна нібито приймав знаменитий лікар з Італії.

Журналісти наголошують, що спортсменку не бачили на публіці з жовтня минулого року, коли вона захистила кандидатську дисертацію про навчання дітей дошкільного віку художньої гімнастики.

Підозрілим назвали і той факт, що вона не вийшла у світ навіть у день свого народження — 12 травня.

Аліна Кабаєва Daily Mail

Аліна Кабаєва Daily Mail

Варто зазначити: про те, що Кабаєва стала мамою, повідомляється не вперше. Так, у 2013 році у ЗМІ з'явилася інформація, що спортсменка нібито народила Путіну доньку.

У 2009 році повідомляли, що коханка Путіна народила сина.

Як писав OBOZREVATEL, раніше Аліна Кабаєва дала відверте інтерв'ю про свою сім'ю. Вона розповіла, що у неї було зовсім безтурботне щасливе дитинство.

У кінці минулого року на прес-конференції Путіна раптово запитали про одруження. Питання поставила людина, пов'язана з Кабаєвою.

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