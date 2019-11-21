Головна Новини
21 листопада • оновлено в 07:31
МоваЯзык
Головна Блоги

/ Новини Росії

Сплив зв'язок професора, який розчленував студентку в Пітері, з Путіним

2.2т
Читати матеріал російською

Доцент з Санкт-Петербурга, який розчленував свою коханку-аспірантку Анастасію Єщенко, працював разом з президентом Росії Володимиром Путіним на кіностудії "Ленфільм".

Про це повідомив колишній каскадер Микола Ващилін "Радіо Свобода". Він додав, що Путін і Соколов з'являлися на "Ленфільмі" в 1970-х роках.

За словами Ващиліна, Путін в той час з друзями несерйозно ставився до зйомок.

Новини
Призначать нову експертизу: у справі про вбивство студентки професором у Росії трапився несподіваний поворот

"Він і його друзі ухилявся від зйомок, могли навіть в кущах сховатися. А я їм постійно робив зауваження, відносини у нас були напружені... Це просто була спортивна масовка. Путін свою діяльність в кіно зараз не афішує", – розповів каскадер.

Соколов в той же час на "Ленфільмі" консультував постановників трюків при зйомках фільму "Єрмак" і серіалу "Мушкетери Катерини".

"Він знищив людину, втопивши історичний вітрильник на серіалі "Росія молода" і отримавши за це два роки умовно. Він брав участь у театралізованих виставах про воєнну історію та навіть виконував роль Наполеона Бонапарта верхом на білому коні! Лекції доцента Олега Соколова в костюмах різних епох і з бойовою зброєю супроводжувалися виступами каскадерів", – розповів Ващилін.

"Він увірував в повну безкарність, як і багато хто з тих, хто входив в ленінградську каскадерську ложу, а вона була просто філією злочинного угруповання", – додав він.

Сплив зв'язок професора-ката з Пітера з Путіним

Сплив зв'язок професора-ката з Пітера з Путіним

правда

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Катерина Луговська Катерина Луговська
Місце
Росія Санкт-Петербург
Поділитися у Facebook
3
Коментарі
6
6
Смішно
0
Цікаво
1
Сумно
4
Треш
Чтобы проголосовать за комментарий или оставить свой комментарий на сайте, в свою учетную запись MyOboz или зарегистрируйтесь, если её ещё нет.
Зарегистрироваться
Показать комментарии
Новые
Старые
Лучшие
Худшие
Комментарии на сайте не модерированы
Сиромашенко Александр
Сиромашенко Александр
Очередные фантазии шизиков.
Показать комментарий полностью
Ответить
0
0
Бобровский Виталий
Бобровский Виталий
А Брежнева там небыло?
Показать комментарий полностью
Ответить
1
1
70rus Konstantinov
70rus Konstantinov
Бгг,так где связь с Путиным?Неужто ахент Кремля?
Показать комментарий полностью
Ответить
2
1

Новини Росії

Топпублікації

Топблоги