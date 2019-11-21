Сплив зв'язок професора, який розчленував студентку в Пітері, з Путіним

Доцент з Санкт-Петербурга, який розчленував свою коханку-аспірантку Анастасію Єщенко, працював разом з президентом Росії Володимиром Путіним на кіностудії "Ленфільм".
Про це повідомив колишній каскадер Микола Ващилін "Радіо Свобода". Він додав, що Путін і Соколов з'являлися на "Ленфільмі" в 1970-х роках.
За словами Ващиліна, Путін в той час з друзями несерйозно ставився до зйомок.
"Він і його друзі ухилявся від зйомок, могли навіть в кущах сховатися. А я їм постійно робив зауваження, відносини у нас були напружені... Це просто була спортивна масовка. Путін свою діяльність в кіно зараз не афішує", – розповів каскадер.
Соколов в той же час на "Ленфільмі" консультував постановників трюків при зйомках фільму "Єрмак" і серіалу "Мушкетери Катерини".
"Він знищив людину, втопивши історичний вітрильник на серіалі "Росія молода" і отримавши за це два роки умовно. Він брав участь у театралізованих виставах про воєнну історію та навіть виконував роль Наполеона Бонапарта верхом на білому коні! Лекції доцента Олега Соколова в костюмах різних епох і з бойовою зброєю супроводжувалися виступами каскадерів", – розповів Ващилін.
"Він увірував в повну безкарність, як і багато хто з тих, хто входив в ленінградську каскадерську ложу, а вона була просто філією злочинного угруповання", – додав він.
Сплив зв'язок професора-ката з Пітера з Путіним
правда
Як повідомляв OBOZREVATEL:
Викладача історії Олега Соколова затримали після того, як він спробував втопити в річці рюкзак з відрубаними жіночими руками.
На допиті Соколов розповів, що дівчину вбив з дрібнокаліберного обріза і сховав тіло в своєму будинку.
Соколов спершу стверджував, що вистрілив з гвинтівки під час сварки через ревнощі студентки до дітей коханого від попередніх шлюбів. Однак з'ясувалося, що смерть настала уві сні – о 2:00 ночі.
Наступного дня вчений приймав у гостях друзів, але вони нічого не помітили. Після професор вирішив розчленувати труп.
Пізніше в мережу потрапило відео, на якому видно, як Соколов позбувався тіла вбитої ним студентки.
Викладач з Пітера хотів стратити себе на очах туристів в Петропавлівській фортеці. Зробити це він мав намір в костюмі Наполеона.
На суді, де обирали запобіжний захід, доцент розплакався і бився головою об стіну. Професор попросив його заарештувати, щоб не накласти на себе руки.
Дівчину поховали в закритій труні. На прощання прийшли кілька сотень людей: знайомі сім'ї, сусіди, представники місцевої влади. Вони принесли багато квітів. Фото і відео з похорону можна подивитися за посиланням.
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