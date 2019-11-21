Сплив зв'язок професора, який розчленував студентку в Пітері, з Путіним

Доцент з Санкт-Петербурга, який розчленував свою коханку-аспірантку Анастасію Єщенко, працював разом з президентом Росії Володимиром Путіним на кіностудії "Ленфільм".

Про це повідомив колишній каскадер Микола Ващилін "Радіо Свобода". Він додав, що Путін і Соколов з'являлися на "Ленфільмі" в 1970-х роках.

За словами Ващиліна, Путін в той час з друзями несерйозно ставився до зйомок.

"Він і його друзі ухилявся від зйомок, могли навіть в кущах сховатися. А я їм постійно робив зауваження, відносини у нас були напружені... Це просто була спортивна масовка. Путін свою діяльність в кіно зараз не афішує", – розповів каскадер.

Соколов в той же час на "Ленфільмі" консультував постановників трюків при зйомках фільму "Єрмак" і серіалу "Мушкетери Катерини".

"Він знищив людину, втопивши історичний вітрильник на серіалі "Росія молода" і отримавши за це два роки умовно. Він брав участь у театралізованих виставах про воєнну історію та навіть виконував роль Наполеона Бонапарта верхом на білому коні! Лекції доцента Олега Соколова в костюмах різних епох і з бойовою зброєю супроводжувалися виступами каскадерів", – розповів Ващилін.

"Він увірував в повну безкарність, як і багато хто з тих, хто входив в ленінградську каскадерську ложу, а вона була просто філією злочинного угруповання", – додав він.

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