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Спалили двоголового півня і триколор: Google тричі проігнорував Росію на користь України

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Google тричі проігнорував вимогу Генпрокуратури Росії видалити з відеохостингу YouTube ролик, який нібито ображає державний прапор РФ. Йдеться про відео, на якому в Одесі спалили іграшку двоголового півня з триколором.

Як повідомив "Интерфакс" з посиланням на Роскомнадзор, 31 липня в службу прийшла вимога Генпрокуратури про видалення з однієї із сторінок ролика (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відомство зазначило, що служба тричі направляла на адресу компанії Google – власника хостингу – повідомлення, а доступ до матеріалу, який нібито ображає, не обмежений.

Google тричі проігнорував Росію на користь України

Google тричі проігнорував Росію на користь України

Скріншот

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У пресслужбі Роскомнадзору додали, що "про конкретику сьогодні говорити передчасно". У відомстві все ж сподіваються, що Google виконає цю вимогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці проігнорували скандальний телеміст з Росією "Треба поговорити", який влаштував телеканал NewsOne і транслювався на пропагандистському "Росія 1".

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Місце
Росія
Тег
Google
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Махно Володимир
Махно Володимир
да да помню это событий. я там тоже был и поджигали русскую курицу с триколором в жо-пе :)
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Poroshenko Petro
Poroshenko Petro
Д.Б.))) Вообще всем наплевать
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Шапиро Женька
Шапиро Женька
Poroshenko Petro:"Вообще всем наплевать". Наплевать на оскорбление символов России?! Да Вы русофоб!
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Добрыня .
Добрыня .
Poroshenko Petro, "я бежала три квартала, чтобы сказать как вы мне безразличны!"
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Колорад Ваня
Колорад Ваня
Это все, что вы можете, дeбилы xoxлoжoпые. И это не может не радовать, ибо, один умный враг опаснее сотни тупых xoxлoв.
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Добрыня .
Добрыня .
Колорад Ваня, Пацанчик, ты это Жирику скажи. Тому самому Жирику который любит перед камерами разрезать торты в виде Украины.
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