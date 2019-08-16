Спалили двоголового півня і триколор: Google тричі проігнорував Росію на користь України

Google тричі проігнорував вимогу Генпрокуратури Росії видалити з відеохостингу YouTube ролик, який нібито ображає державний прапор РФ. Йдеться про відео, на якому в Одесі спалили іграшку двоголового півня з триколором.

Як повідомив "Интерфакс" з посиланням на Роскомнадзор, 31 липня в службу прийшла вимога Генпрокуратури про видалення з однієї із сторінок ролика (щоб подивитися, доскрольте до кінця сторінки).

Відомство зазначило, що служба тричі направляла на адресу компанії Google – власника хостингу – повідомлення, а доступ до матеріалу, який нібито ображає, не обмежений.

Google тричі проігнорував Росію на користь України Скріншот

У пресслужбі Роскомнадзору додали, що "про конкретику сьогодні говорити передчасно". У відомстві все ж сподіваються, що Google виконає цю вимогу.

Як повідомляв OBOZREVATEL, українці проігнорували скандальний телеміст з Росією "Треба поговорити", який влаштував телеканал NewsOne і транслювався на пропагандистському "Росія 1".

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