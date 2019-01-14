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Ігор Ейдман
Ігор Ейдман
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Союз между Китаем и Россией: россиянам следует бояться

4.6тЧитати матеріал російською

Водку за юани будем покупать?

Кремль через свой карманный журнал National Interest пытается напугать США союзом между Китаем и Россией, называя его американским кошмаром. Хотя боятся на самом деле нужно не американцам, а россиянам.

Союз между Китаем и Россией: россиянам следует бояться

Разругавшись с Западом, Россия осталась один на один с Китаем. Никакого равноправного союза здесь быть не может. Возможно только постепенное поглощение. Слишком неравны силы "союзников". Китай превосходит Россию и по численности населения, и по экономической мощи больше чем на порядок.

Новини
Про ''величие'' России

Китай и Россия сейчас напоминают США и Мексику в 19 веке, когда американцы, начав с мирной колонизации Техаса, в конце концов захватили половину мексиканской территории. Бурно развивающаяся мощная страна, нуждающаяся в новых ресурсах, граничит со стагнирующей и коррумпированной. Результатом такого соседства может быть только постепенная колонизация слабого сильным. Что уже происходит на Дальнем Востоке.

В советские времена был популярный среди алкашей анекдот.

Армянское радио спрашивают:

- В 1975 году водка была 3 рубля 62 копейки, в 1981 стала уже больше 5 рублей, сколько она будет стоить в 2000 году?

Армянское радио отвечает:

- 10 юаней!

Прогноз битых, тертых, знающих суровую правду жизни и потому прозорливых советских алкоголиков может, пусть и с опозданием, сбыться.

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Автор
Ігор ЕйдманІгор Ейдман
Місце
Росія
Тег
Новини Росії
Джерело
Джерело:Facebook Игоря Эйдмана
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ttt ta
ttt ta
Пока боятся только американцы
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залупутин Залупутин
залупутин Залупутин
отобрать у раши все незаконо отобраное
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Московец Леонид
Московец Леонид
У Путина нету ни сил ни средств для удержания Дал.Востока и Забайкалья..Хорошо,что он впер рога в Сирию,даже Трамп понял несуразность нахождения в Сирии,ввиду переплетения местечковых разборок в треугольнике Сауд Аравия-Турция-Израиль..Зато"крымнаш"..
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