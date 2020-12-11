Сотні мертвих тюленів з Червоної книги викинуло на берег Каспійського моря. Фото

Мирослав Семенюк
Мирослав Семенюк
Новини Росії
1,5 т.
Є кілька версій загибелі тварин

У Дагестані за чотири дні знайшли майже 300 мертвих тюленів на березі Каспійського моря.

Як повідомляє "Інтерфакс", фахівці Росриболовства виявили 272 туші мертвої каспійської нерпи, занесеної в Червону книгу, на узбережжі від Махачкали до Сулака і Самура (щоб подивитися фото, доскрольте до кінця сторінки).

Однією з ймовірних причин масової загибелі тюленів назвали інфекційне захворювання вірусного або бактеріального походження.

За іншою версією, тварини задихнулися в каламутній воді, в яку виливаються нечистоти, або потрапили в мережі браконьєрів.

Заступник міністра природних ресурсів і екології Дагестану Азамат Гуйсенбеков заявив, що причина загибелі тюленів буде з'ясовуватися, цим займуться Росприроднагляд і Росриболовство.

Найбільше мертвих тюленів знайдено по північній частині узбережжя від Махачкали до Сулака
Причина загибелі тюленів буде з'ясовуватися

Як повідомляв OBOZREVATEL, в жовтні на Камчатці сталася масштабна екологічна катастрофа – через масштабне забруднення акваторії в районі бухт Авачинської затоки масового почали гинути морські тварини.

Тоді найбільш імовірною причиною катастрофи назвали наявність токсичних водоростей у водах.

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