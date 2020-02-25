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28 лютого • оновлено в 01:35
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Соловйов заявив про бажання відправити своїх дітей воювати до Сирії. Відео

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Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі телеканалу "Росія-1" заявив, що готовий відправити своїх дітей воювати до Сирії.

На цей момент звернув увагу блогер Vitauskas, опублікувавши уривок з емоційним спічем ведучого. У ньому Соловйов шкодує про виведення радянських військ з Афганістану, а також про війну у Сирії (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).

Володимир Соловйов

Володимир Соловйов

Скріншот відео з YouTube

"Я вважаю, що було помилкою вивести радянські війська з Афганістану", – сказав пропагандист.

На питання гостя студії про те, чи відправив би він туди свого сина, Соловйов відповів ствердно. "Я б послав туди свого сина, і я намагався би поїхати туди сам. І ніякої проблеми в цьому не бачу. Своїх дітей я би і до Сирії відправив ... з автоматом", – зізнався пропагандист.

Vitauskas поділився своїми спостереженнями про все це: "Дивну ситуацію я спостерігаю. Вчора від російсько-асадовскіх військ був звільнений Нейраб. Сьогодні - село Саан. А путінські патріоти все ще не штурмують військкомати. Сподіваюся, Му*озвона разом з сином в окопах Ідліб з автоматами хтось вже бачив? Сирія, взагалі, “ваш” або “не ваш”?".

Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого Володимир Соловйов в прямому ефірі свого шоу на каналі "Росія 1" образив главу Львова Андрія Садового, назвавши його "сволотою".

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Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Автор
Юрій Сергієнко
Тема
Конфлікт в Сирії
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Снова "соловьиный помет". У этого, воробьинообразного, еще не те "трели" могут политься - вестимо, изрядно платЮт за сие действо.
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2
0
Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Ну так кто ему мешает это сделать?))))пусть отправляет или он трепло и не держит слово?????хотя руцкие все опущенцы и за базар не отвечают))))))
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5
0
Николаев Олег
Николаев Олег
Это как у Порошенко сын в АТО был. Примерно также и сын Соловьёва мог бы.
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2
5
Цыбанюк Олег
Цыбанюк Олег
Николаев Олег, самое главное во всём том словесном поносе- это традиционная рузьгая частица БЫ....Я бы...мог бы...У вас всё БЫ.....
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1
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Артеллерист Моня
Артеллерист Моня
Николаев Олег, так сын Пети хоть побывал там немного в тылу а у этого дети сто пудов давно в ЕС))))))))))
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