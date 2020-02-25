Відомий російський пропагандист Володимир Соловйов в ефірі телеканалу "Росія-1" заявив, що готовий відправити своїх дітей воювати до Сирії.
На цей момент звернув увагу блогер Vitauskas, опублікувавши уривок з емоційним спічем ведучого. У ньому Соловйов шкодує про виведення радянських військ з Афганістану, а також про війну у Сирії (щоб подивитися відео, проскрольте до кінця новини).
Володимир Соловйов
Скріншот відео з YouTube
"Я вважаю, що було помилкою вивести радянські війська з Афганістану", – сказав пропагандист.
На питання гостя студії про те, чи відправив би він туди свого сина, Соловйов відповів ствердно. "Я б послав туди свого сина, і я намагався би поїхати туди сам. І ніякої проблеми в цьому не бачу. Своїх дітей я би і до Сирії відправив ... з автоматом", – зізнався пропагандист.
Vitauskas поділився своїми спостереженнями про все це: "Дивну ситуацію я спостерігаю. Вчора від російсько-асадовскіх військ був звільнений Нейраб. Сьогодні - село Саан. А путінські патріоти все ще не штурмують військкомати. Сподіваюся, Му*озвона разом з сином в окопах Ідліб з автоматами хтось вже бачив? Сирія, взагалі, “ваш” або “не ваш”?".
Дивну ситуацію я спостерігаю. Вчора від російсько-асадовскіх військ був звільнений Нейраб. Сьогодні - село Саан. А путінські патріоти все ще не штурмують військкомати.- Vιtαuskαs 🇱🇹🇺🇦 (@_Vitauskas_A_) February 25, 2020
Сподіваюся, мудозвон разом з сином в окопах Ідліб з автоматами хтось вже бачив?
Сирія, взагалі, "ваш" або "не ваш"? pic.twitter.com/uUFpbQS57x
Як повідомляв OBOZREVATEL, на початку лютого Володимир Соловйов в прямому ефірі свого шоу на каналі "Росія 1" образив главу Львова Андрія Садового, назвавши його "сволотою".
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