"Була б Третя світова війна!" Соловйов видав новий фейк про Україну

Топпропагандист Росії Володимир Соловйов видав, що Україна в 2014 році нібито хотіла покликати на кордон із РФ війська Німеччини і ледь не "розв'язала Третю світову війну".

Безглузду заяву він зробив у рамках своєї передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим". Рупор Кремля додав, що "тримав двома руками щелепу від подиву".

"Ви можете собі уявити, що б почалося, якби чобіт німецького солдата опинився на землі Донбасу? Це було б таке, це собі уявити страшно! Реально це був би початок світової війни. Вистачило розуму", – цитує його пропагандистський "Царьград".

Соловйов видав новий фейк про Україну Скріншот з відео

Соловйов запевнив, що зараз нібито українські політики хочуть запросити на Донбас миротворців з Франції, щоб унеможливити мирні переговори.

"Ви в 156-те показали, що ви зневажаєте жителів Донбасу, їх думка для вас мізерна і ви їх не бачите в складі однієї з вами країни", – додав пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов загрозливо заявив, що незабаром, крім Донбасу, війна нібито охопить ще кілька регіонів України.

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