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16 листопада • оновлено в 13:31
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"Була б Третя світова війна!" Соловйов видав новий фейк про Україну

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Топпропагандист Росії Володимир Соловйов видав, що Україна в 2014 році нібито хотіла покликати на кордон із РФ війська Німеччини і ледь не "розв'язала Третю світову війну".

Безглузду заяву він зробив у рамках своєї передачі "Вечір із Володимиром Соловйовим". Рупор Кремля додав, що "тримав двома руками щелепу від подиву".

"Ви можете собі уявити, що б почалося, якби чобіт німецького солдата опинився на землі Донбасу? Це було б таке, це собі уявити страшно! Реально це був би початок світової війни. Вистачило розуму", – цитує його пропагандистський "Царьград".

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Соловйов видав новий фейк про Україну

Соловйов видав новий фейк про Україну

Скріншот з відео

Соловйов запевнив, що зараз нібито українські політики хочуть запросити на Донбас миротворців з Франції, щоб унеможливити мирні переговори.

"Ви в 156-те показали, що ви зневажаєте жителів Донбасу, їх думка для вас мізерна і ви їх не бачите в складі однієї з вами країни", – додав пропагандист.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов загрозливо заявив, що незабаром, крім Донбасу, війна нібито охопить ще кілька регіонів України.

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Автор
Ірина Кулініч Ірина Кулініч
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Соловйов
Місце
Росія
Тег
пропаганда
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коршун федот
коршун федот
Я удивля.юсь с жевучести мошинского гандона.
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1
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Сергей Сергей
Сергей Сергей
Ты что,3-и класса местной местечковой начальной школы заканчивал, или писал замахнув бутыль самогона на курином помете, закусив кукурузой?
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0
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Ukraine The
Ukraine The
Отчего же фейковое заявление? Ведь бывший министр обороны - гинеколог Германии Урсула хотела это сделать и говорила об этом.
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2
2
Mega Death
Mega Death
Соловей никакой не пропагандист, а шоумэн который стебется над xoxлами и попутно зарабатывает деньги. Если учесть что его программы идут далеко за полуночь, то это не самое лучшее время для пропаганды))
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2
1
2 из 4 ответов | показать все
Пигин Макс
Пигин Макс
Nemo Александр, Ну у нас тоже есть планы по уничтожении Америки, Европы и т.д. Но мы не кричим о них на каждом углу. Ещё раз спрашиваю, В чём фейк? Урсула говорила об этом? Говорила! А Соловьёв, как уже было сказано, шоумэн. И у него не плохо получается троллить скакунов
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0
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Nemo Александр
Nemo Александр
Пигин Макс, и что ты хочешь этим сказать? То что бундесвер готовиться к разным ВОЗМОЖНЫМ вариантам развития событий? Так это нормальная, обычная практика, даже в московии. Или ты думаешь, что министр обороны ФРГ принимает решение о применении войск за пределами страны?
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