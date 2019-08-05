"Солдати в бомбосховищі": з'явилися подробиці вибухів на військових складах у Росії

Територія військової частини №74008 в Ачинському районі Красноярського краю, що в Росії, де вдень 5 серпня вибухнули боєприпаси, оточена, солдати ховаються у бомбосховищах.

Про це пишуть автори російського телеграм-каналу Mash, додавши, що пожежу від вибухів боєприпасів ліквідують спеціальні військові підрозділи і техніка (щоб подивитися відео, доскрольте до кінця).

Скріншот телеграм-каналу Mash

Їхні джерела в екстрених службах повідомили, що під час першого вибуху на військовому складі солдати-строковики переносили снаряди 152 мм. Четверо військовослужбовців зараз у лікарні. Одному з них осколком пробило коліно, в іншого зачеплена гомілка і пошкоджене око, ще у двох – опіки.

Першими після вибуху евакуювали 10 осіб – жителів селищ Кам'янки і Малий Улуй. Вони були найближче до місця НП – лікарі доставили їх у лікарню міста Назарово, оглянули і відпустили додому.

За повідомленням місцевої влади, майже 11 тис. жителів евакуюють із районів поблизу військової частини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, у Росії загорівся військовий полігон, почалася серія вибухів.

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