Як Путін і Медведєв потрапили в Кремль: спливла історія Анатолія Собчака

19 лютого 2000 року, рівно 20 років тому, помер Анатолій Собчак – єдиний мер Санкт-Петербурга. Саме він був людиною, яка привела в політику Володимира Путіна і Дмитра Медведєва.

Як та чому загинув Анатолій Собчак і що пов'язувало його з кремлівськими лідерами – в матеріалі OBOZREVATEL.

Анатолій Собчак

Хто такий Анатолій Собчак

Анатолій Собчак народився в Радянському Союзі, в Читі 10 серпня 1937 року. Воював у Другій Світовій війні, пізніше навчався і викладав в Ленінградському державному університеті.

Він почав свою політичну кар'єру в 1988 році, через рік був обраний народним депутатом СРСР. Після розвалу Радянського Союзу вийшов з комуністичної партії. Переміг на виборах мера Санкт-Петербурга в 1991 році і займав цю посаду до 1996 року.

У Анатолія Собчака залишилися дві доньки: старша, Марія і молодша, Ксенія Собчак - російський опозиційний політик, акторка і телеведуча.

Анатолій Собчак і його дочка Ксенія

Анатолій Собчак і Володимир Путін

Президент Російської Федерації Володимир Путін зобов'язаний своєю успішною кар'єрою і сьогоднішнім постом Анатолію Собчаку. У 1990 році підполковник КДБ Путін за незрозумілих обставин був прийнятий в команду голови Ленради, а пізніше мера Петербурга Собчака і очолив комітет із зовнішніх зв'язків мерії. А вже в 1997 році він допоміг своєму покровителю, коли той вирішив сховатися за кордоном від можливого арешту за звинуваченням в корупції.

Мер Санкт-Петербурга Анатолій Собчак і його заступник Володимир Путін

При цьому ряд ЗМІ ще в 90 роки припускали, що Собчак був інформатором КДБ, а Путін з'явився в його команді виключно в якості куратора від держбезпеки. Сам Путін неодноразово називав Собчака своїм учителем. Він брав участь в передвиборній кампанії Собчака в мери в 1991 році, а в 1996 очолив його передвиборчий штаб.

Коли Анатолій Собчак зайняв пост мера Санкт-Петербурга, Путін став його заступником, очоливши комітет із зовнішніх зв'язків. У 2000 році він, в свою чергу, зробив Собчака своєю довіреною особою кандидата в президенти РФ.

В 1992 році Володимир Путін з подільниками провернув шахрайську схему, яка дозволила їм обікрасти міські склади на суму в 100 мільйонів доларів. Анатолій Собчак же захищав Путіна, коли міська рада вимагала його звільнення і порушення кримінальної справи по підозрі в корупції та шахрайстві.

Анатолій Собчак і Дмитро Медведєв

Дмитро Медведєв брав участь в передвиборній кампанії Анатолія Собчака ще в радянські часи, коли той балотувався в народні депутати СРСР. Медведєв був однією з його довірених осіб, він займався розклеюванням рекламних матеріалів і агітацією за Собчака.

Анатолій Собчак і Дмитро Медведєв (праворуч) на нараді

У 2020 році Дмитро Медведєв сам публічно визнав, що в політику він прийшов завдяки Анатолію Собчаку. На своїй сторінці в Facebook він опублікував пост, в якому назвав Собчака старшим товаришем і вчителем. "Я слухав його лекції, працював з ним на одній кафедрі в університеті. Завдяки йому прийшов в політику", - заявив російський екс-прем'єр.

Смерть Анатолія Собчака

Анатолій Собчак помер 19 лютого 2000 року, під час відрядження в місто Світлогорськ, в номері готелю. Незабаром після його смерті почали поширюватися чутки про те, що політик був отруєний, або ж зловживав алкоголем, від передозування яким і загинув.

Одне з останніх фото Анатолія Собчака - 18 лютий 2000 року

Для того, щоб припинити такі суперечки, російська прокуратура порушила кримінальну справу за статтею "Вбивство" і провела судмедекспертизу тіла Собчака. Офіційний результат свідчив: "ішемічна хвороба серця, алкоголю в крові не виявлено".

Людмила і Ксенія Собчак біля пам'ятника Собчаку в роковини його смерті

Проте багато хто досі сумнівається в тому, що Анатолій Собчак помер через хворобу. Можливою причиною вбивства Собчака називають переділ сфер впливу в криміналітет.

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