Смертність в Москві побила рекорд за 10 років: оприлюднена статистика

Показники смертності в Москві в квітні 2020 року стали найвищими для цього місяця за останнє десятиліття, вперше перевищивши поріг в 11 тис. померлих.

Органи РАЦС Москви в квітні зареєстрували 11 846 смертей, передає "Медуза". Тоді як у квітні торік було 10 тис. смертей, а з 2010-го до 2019 року середній рівень смертності в Москві в квітні становив 9 866 випадків.

Смертність в Москві Газета.ру

"Загалом Москва стала лідером за кількістю хворих на коронавірус. На місто випадає більш ніж половина всіх випадків інфекції, виявлених в Росії, – 109 тис. з понад 209 тис. випадків у всій країні", – йдеться в повідомленні ЗМІ.

За даними російської влади, рівень смертності в Росії від COVID-19 нижчий, ніж у інших країнах: з початку епідемії зареєстровано понад 1,9 тис. смертей, з них 1124 – у Москві. Але багато опозиціонерів вважає, що ці показники можуть бути занижені щонайменше удвічі.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Росія вийшла на третє місце у світі за рівнем поширення коронавірусу COVID-19.

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