Смертельна поїздка: знайдено тіло росіянки, викраденої попутником BlaBlaCar

Тіло росіянки Ірини Ахматової, яка зникла після поїздки через сервіс BlaBlaCar із попутником, який виявився ґвалтівником-рецидивістом, знайдено під містом Серпухов Московської області.

Про це повідомляє "Агентство городских новостей "Москва", посилаючись на джерело в правоохоронних органах. Відомо, що авто директора московських ресторанів Burger King знайшли поблизу торгового центру в Ярославській області, а її чоловікові подзвонили з вимогою викупу.

Підозрюваний у скоєнні злочину був затриманий 30 грудня, на допиті він визнав свою провину.

"Зловмисник сам вказав на місце, після чого його повезли на перевірку показань на місцевості, де він вказав місце розташування трупа", — уточнило джерело.

Відзначимо, за даними правоохоронців, останній раз не використовувати телефон Ахматової був зафіксований поблизу міста Серпухов.

Ірина Ахматова ВКонтакте "ЧП Тула"

Як повідомляв OBOZREVATEL, схожа історія зі зникненням водія BlaBlaCar сталася в Україні в 2016 році. Чоловік 4 квітня виїхав зі Львова до Києва з попутниками, яких знайшов на сервісі. Після цього він безслідно зник.

У результаті правоохоронці виявили машину в одному з гаражів Києво-Святошинського району. Як стало відомо, українця Тараса Познякова по-звірячому вбили.

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