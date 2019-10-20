Смертельна НП під Красноярськом: стало відомо про витік небезпечної речовини

Після обвалення греблі на золотодобувному руднику в Красноярському краї Росії, де загинули 15 людей, міг відбутися витік ртуті.

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело, ртуть могла використовуватися при видобутку золота. Якими можуть бути масштаби витоку, не уточнюється.

Міністр екології Красноярського краю Павло Корчашкін повідомив журналістам, що фахівці Росприроднагляду вже взяли проби на місці НП. Золотовидобувники працювали на річці Сейбі, яка впадає в Сісім, а вона – в Єнісей.

Як повідомляв OBOZREVATEL:

У Росії 19 жовтня на території золотодобувного рудника неподалік від селища Щетінкіно Курагінського району прорвало дамбу на річці Сейба, через що загинуло як мінімум 15 осіб.

Затопленими виявилися два бараки, в яких могло розміщуватися до 80 робітників.

Місцеві чиновники заявили, що споруда була побудована незаконно з порушенням технологічних норм і не була офіційно зареєстрована.

В мережі оприлюднили списки загиблих і зниклих людей.

Прорив дамби під Красноярськом викликав жахливі наслідки.

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