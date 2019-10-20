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20 жовтня • оновлено в 13:53
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Смертельна НП під Красноярськом: стало відомо про витік небезпечної речовини

1.8т Читати матеріал російською

Після обвалення греблі на золотодобувному руднику в Красноярському краї Росії, де загинули 15 людей, міг відбутися витік ртуті.

Як повідомляє "Інтерфакс" з посиланням на інформоване джерело, ртуть могла використовуватися при видобутку золота. Якими можуть бути масштаби витоку, не уточнюється.

Міністр екології Красноярського краю Павло Корчашкін повідомив журналістам, що фахівці Росприроднагляду вже взяли проби на місці НП. Золотовидобувники працювали на річці Сейбі, яка впадає в Сісім, а вона – в Єнісей.

Смертельна НП під Красноярськом: стало відомо про витік небезпечної речовини

Як повідомляв OBOZREVATEL:

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Місце
Росія Красноярськ
Тег
Новини Росії
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Chesny Victor
Chesny Victor
Что ни новость, то радость.
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Кристина Стефанова
Кристина Стефанова
Стало известно об утечке или могла произойти утечка? Заголовок отдельно, статья отдельно
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