Усе більше чекістів: смерть Ісаєва відкрила очі на жахливу проблему в РФ

Після раптової смерті директора Інституту актуальної економіки, лідера "Новой России" Микити Ісаєва в РФ заговорили про катастрофічний брак молодих осіб в політичних колах.

Пост, присвячений загибелі 41-річного російського чиновника в потязі Тамбов-Москва, з'явився на Telegram-каналі "Шулика" в суботу, 16 листопада.

"Чим менше таких, як Ісаєв, тим більше старих чекістів", – сказано в тексті.

Микита Ісаєв ProGorodNN

Автор зазначив, що назвати вражаючою політичну кар'єру загиблого не можна. "Тільки божевільні могли вважати його альтернативою Навальному", – написав він.

"Але що важливо розуміти ... Він був новим обличчям у публічній політиці. Звичайно, системним від і до, але новим і молодим. Запит на таких політиків заперечувати безглуздо", – підкреслив автор.

Як писав OBOZREVATEL:

Микита Ісаєв помер у віці 41 року до прибуття медиків. Він жорстко критикував владу своєї країни за війну на сході України та підкреслював, що це вилилося в непоправні наслідки для країни-агресора.

Прессекретар Ісаєва Олександр Макаренко повідомив, що політик помер на зворотному шляху з робочої поїздки в Тамбов. За його словами, смерть не носить кримінальний характер.

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