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"Смердітиме довго": російський музикант розповів, як і коли зміниться влада в Росії

30.6т Читати матеріал російською

Росіяни будуть терпіти, протестувати, ходити на мітинги, писати обурені пости в інтернеті, але у них немає енергії і азарту, щоб скинути владу президента Володимира Путіна.

Тому не варто розраховувати на революції і подобу майданів у Росії, та й у самого Кремля ще досить внутрішніх резервів для підтримки своєї сили, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський музичний критик Артемій Троїцький.

"Високі ціни на нафту не дають померти економіці, а силовики, яких підгодовує Путін – допоможуть йому втриматися при владі. Повністю деморалізоване російське суспільство на протести не вийде. У них немає сил. Воно буде терпіти далі. Як все зміниться? Влада просто згниє заживо. Буде смердіти довго і дуже неприємно", – вважає він.

Протести в Росії

Протести в Росії

Delfi

На думку Троїцького, до того часу Путін не покине своє крісло і не варто очікувати його відходу до наступних президентських виборів 2024-го року. Існує безліч механізмів його подальшого управління.

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"Це зміни в Конституції, введення якихось нових постів, союзна держава з Лукашенком. У фізичному плані він в повному порядку. Може бути якась рокіровочка, але не така, як була з Медведєвим, а більш схожа на те, що зробив в Казахстані Назарбаєв", – допустив музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст розніс росіян за скандал з Путіним.

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Особи
Володимир Путін Артемій Троїцький
Місце
Росія
Теги
Новини Росії протест
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Maxonin Igor
Maxonin Igor
У Российского народа есть УМ .
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Куцырь Дмитрий
Куцырь Дмитрий
Хочется сказать этому музыкально- политическому критику ,что россияне слишком любят свою страну ,чтобы устраивать майданы и революции ,и как следствие разваливать её! Хватит с нас 1917 года 1991 года 1993 года ! Не когда нам майданить ,работать надо!
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Камастра Вика
Камастра Вика
Да мы(своим примером)сделали долгосрочную"прививку"не только России(некоторым гражданам),но и половине мира!Так что МАЙДАН не бесполезное событие,но к сожалению,быть примером как делать не стоит..Как-то не радует..
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