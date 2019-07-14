"Смердітиме довго": російський музикант розповів, як і коли зміниться влада в Росії

Росіяни будуть терпіти, протестувати, ходити на мітинги, писати обурені пости в інтернеті, але у них немає енергії і азарту, щоб скинути владу президента Володимира Путіна.

Тому не варто розраховувати на революції і подобу майданів у Росії, та й у самого Кремля ще досить внутрішніх резервів для підтримки своєї сили, сказав в інтерв'ю OBOZREVATEL російський музичний критик Артемій Троїцький.

"Високі ціни на нафту не дають померти економіці, а силовики, яких підгодовує Путін – допоможуть йому втриматися при владі. Повністю деморалізоване російське суспільство на протести не вийде. У них немає сил. Воно буде терпіти далі. Як все зміниться? Влада просто згниє заживо. Буде смердіти довго і дуже неприємно", – вважає він.

Протести в Росії Delfi

На думку Троїцького, до того часу Путін не покине своє крісло і не варто очікувати його відходу до наступних президентських виборів 2024-го року. Існує безліч механізмів його подальшого управління.

"Це зміни в Конституції, введення якихось нових постів, союзна держава з Лукашенком. У фізичному плані він в повному порядку. Може бути якась рокіровочка, але не така, як була з Медведєвим, а більш схожа на те, що зробив в Казахстані Назарбаєв", – допустив музикант.

Як повідомляв OBOZREVATEL, журналіст розніс росіян за скандал з Путіним.

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