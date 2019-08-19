"Слюсар Вася заклеїв епоксидкою": генерал розповів про предмет гордості Путіна

Російська ракета з ядерною установкою "Буревісник", яка, за оцінками, вибухнула на полігоні під Архангельськом (Росія), могла б стати предметом гордості російського ВПК.

Але системні проблеми в країні зводять нанівець інноваційні розробки. Таку думку OBOZREVATEL висловив ексзаступник начальника Генштабу ЗСУ, генерал-лейтенант запасу Ігор Романенко.

В контексті вибуху на російській військовій базі в Архангельській області в районі Северодвінська, який супроводжувався радіоактивним забрудненням, генерал підтвердив популярну версію про те, що йшлося про невдале випробування ракети "Буревісник".

Ракета "Буревісник", ілюстрація Популярна механіка

Він нагадав про те, що випробування проводилися 13 разів, 12 із яких були невдалими.

Романенко переконаний у тому, що "Буревісник" – та сама ракета, "ідею якої в Кремлі виношують не перший рік", якою "два роки тому хвалився Путін у посланні до Федеральних Зборів" і яка "насправді виявилася пшиком".

Генерал визнав: могло йтися про справжній технологічний прорив, про глобальну інновацію в галузі ракетобудування. "Помістити ядерну установку на ракету фактично означає, що час її польоту може стає необмеженим. Цю технологію, а також гравітаційну технологію, можна використовувати для міжпланетних подорожей", – зауважив він.

Також нагадав про те, що нині у всіх ракетах, зокрема найсучасніших зразках розробників Ілона Маска, використовують хімічні двигуни.

Так, "це було б серйозне досягнення у ракетобудуванні та військовій галузі, якби були позитивні результати", – підкреслив він.

Водночас "у Росії галузь технологій страждає відсутністю системного підходу. Вони зосереджуються, насамперед, на військовому застосуванні, а економіка значно відстає. Тому високотехнологічні ракети заклеюють мало не епоксидкою на рівні слюсаря Васі", – зауважив Романенко.

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