20 червня опозиційні сили в Тбілісі (Грузія) вийшли на масові протести. Їх спровокувало запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту. Чи може ситуацією дестабілізації в країні скористатися президент Росії Володимир Путін?

У мене простий коментар. Ви ставите ваше запитання дуже наївним чином: "Чи зможе Путін скористатися ситуацією дестабілізації в Грузії?". А хто створив цю ситуацію, вам відомо? Сподіваюся, ваші читачі знають супутню інформацію, як ця провокація створювалася, хоча б з вчорашнього потоку новин.

А тепер трохи подробиць, і тоді все стає ясно, без додаткових коментарів. Процитую досьє, опубліковане на сайті "Русский Криминал" в березні 2011 року.

Протести в Грузії

Скандальна інформація про Сергія Гаврилова вперше з'явилася в ЗМІ в 2007 році. Полягала вона в незвичайних етапах біографії Гаврилова: Сергій Гаврилов почав свою кар'єру в середині 90-х років, коли став працювати в Національному резервному банку у Олександра Лебедєва, відомого російського підприємця, колишнього дипломата і полковника СЗР радянського періоду, нині голови Ради директорів ЗАТ "Національна резервна Корпорація ", екс-депутата Державної Думи Російської Федерації. Відносини з Лебедєвим у Гаврилова стали напруженими через кілька місяців спільної роботи, і Сергій Гаврилов разом з якимсь полковником КДБ на прізвище Явлюхін був направлений спочатку в Внєшекономбанк, а потім у Внєшторгбанк.

Подальший період життя Сергія Гаврилова дивним чином пов'язаний з локальними війнами – він був в Придністров'ї та Абхазії в той час, коли в цих республіках розпалювалася і відбувалася громадянська війна. Він був в Косово, потім в Ірані та Іраку – так само в періоди збройних конфліктів. У Багдаді Гаврилов був двічі - в першу і другу війну (разом з Геннадієм Зюгановим він зміцнював легітимність режиму Саддама Хусейна). Був Гаврилов і в Криму, коли там сталася конфронтація між українцями і кримськими татарами. Всі ці вояжі Сергій Гаврилов поєднував з основною роботою в корпорації МіГ, де офіційно здійснював контроль за виконанням експортних контрактів корпорації. Фактично він був співробітником чинного резерву спецслужб.

Депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов виступає на сесії МПА в Тбілісі, 19 червня 2019 року Голос Америки

Серед контактів Гаврилова в той час – співробітники силових структур Санкт-Петербурга, помічник президента Ігор Сечін. Згодом, з особистої подачі директора служби зовнішньої розвідки Сергія Лебедєва, Гаврилов очолив Центр досліджень економічних криз і збройних конфліктів. Початок політичної кар'єри Гаврилова був для всіх несподіванкою - за рішенням ХII з'їзду КПРФ він очолив список компартії від міста Воронеж, став радником заступника голови Державної Думи Валентина Купцова. Протеже Гаврилова виступив Геннадій Зюганов. Гаврилова і сьогодні зараховують до співробітників спецслужб. З особистого життя: Сергій Гаврилов – людина набожна, сповідається у отцяТихона (Шевкунова) в Стрітенському монастирі. Там же і у того ж Шевкунова "сповідається" і Путін.

Сподіваюся, всім все зрозуміло?

Це чергова путінська "спецоперація" з дестабілізації сусідньої країни.

Але в епоху Інтернету всі ці спецоперації спухають і вибухають, як радянські консервні банки з якоюсь простроченою гидотою.

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