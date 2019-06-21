ГоловнаНовини
МоваЯзык
ГоловнаБлоги

/Блоги - Новини Росії

Слава Рабінович
Слава Рабінович
Російський фінансистВсі статті автора

Спецоперація Путіна в Грузії: консервна банка вибухне

6.8тЧитати матеріал російською

20 червня опозиційні сили в Тбілісі (Грузія) вийшли на масові протести. Їх спровокувало запрошення російського депутата Сергія Гаврилова головувати на засіданні грузинського парламенту. Чи може ситуацією дестабілізації в країні скористатися президент Росії Володимир Путін?

У мене простий коментар. Ви ставите ваше запитання дуже наївним чином: "Чи зможе Путін скористатися ситуацією дестабілізації в Грузії?". А хто створив цю ситуацію, вам відомо? Сподіваюся, ваші читачі знають супутню інформацію, як ця провокація створювалася, хоча б з вчорашнього потоку новин.

А тепер трохи подробиць, і тоді все стає ясно, без додаткових коментарів. Процитую досьє, опубліковане на сайті "Русский Криминал" в березні 2011 року.

Протести в Грузії

Протести в Грузії

Скандальна інформація про Сергія Гаврилова вперше з'явилася в ЗМІ в 2007 році. Полягала вона в незвичайних етапах біографії Гаврилова: Сергій Гаврилов почав свою кар'єру в середині 90-х років, коли став працювати в Національному резервному банку у Олександра Лебедєва, відомого російського підприємця, колишнього дипломата і полковника СЗР радянського періоду, нині голови Ради директорів ЗАТ "Національна резервна Корпорація ", екс-депутата Державної Думи Російської Федерації. Відносини з Лебедєвим у Гаврилова стали напруженими через кілька місяців спільної роботи, і Сергій Гаврилов разом з якимсь полковником КДБ на прізвище Явлюхін був направлений спочатку в Внєшекономбанк, а потім у Внєшторгбанк.

Новини
Антиросійські протести в Тбілісі: протестувальники увірвалися до будівлі парламенту

Подальший період життя Сергія Гаврилова дивним чином пов'язаний з локальними війнами – він був в Придністров'ї та Абхазії в той час, коли в цих республіках розпалювалася і відбувалася громадянська війна. Він був в Косово, потім в Ірані та Іраку – так само в періоди збройних конфліктів. У Багдаді Гаврилов був двічі - в першу і другу війну (разом з Геннадієм Зюгановим він зміцнював легітимність режиму Саддама Хусейна). Був Гаврилов і в Криму, коли там сталася конфронтація між українцями і кримськими татарами. Всі ці вояжі Сергій Гаврилов поєднував з основною роботою в корпорації МіГ, де офіційно здійснював контроль за виконанням експортних контрактів корпорації. Фактично він був співробітником чинного резерву спецслужб.

Депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов виступає на сесії МПА в Тбілісі, 19 червня 2019 року

Депутат Держдуми Росії Сергій Гаврилов виступає на сесії МПА в Тбілісі, 19 червня 2019 року

Голос Америки

Серед контактів Гаврилова в той час – співробітники силових структур Санкт-Петербурга, помічник президента Ігор Сечін. Згодом, з особистої подачі директора служби зовнішньої розвідки Сергія Лебедєва, Гаврилов очолив Центр досліджень економічних криз і збройних конфліктів. Початок політичної кар'єри Гаврилова був для всіх несподіванкою - за рішенням ХII з'їзду КПРФ він очолив список компартії від міста Воронеж, став радником заступника голови Державної Думи Валентина Купцова. Протеже Гаврилова виступив Геннадій Зюганов. Гаврилова і сьогодні зараховують до співробітників спецслужб. З особистого життя: Сергій Гаврилов – людина набожна, сповідається у отцяТихона (Шевкунова) в Стрітенському монастирі. Там же і у того ж Шевкунова "сповідається" і Путін.

Новини
"Майдан" у Грузії висунув ультиматум: що буде далі

Сподіваюся, всім все зрозуміло?

Це чергова путінська "спецоперація" з дестабілізації сусідньої країни.

Але в епоху Інтернету всі ці спецоперації спухають і вибухають, як радянські консервні банки з якоюсь простроченою гидотою.

Підпишись на Telegram-канал і подивись, що відбудеться далі!

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Редакція сайту не несе відповідальності за зміст блогів. Думка редакції може не збігатися з авторською.

Інші блоги автора

Всі блоги автора
Автор
Слава РабіновичСлава Рабінович
Теми
ЕксклюзивПротести в Грузії
Особа
Володимир Путін
Місце
Грузія
Тег
Новини Росії
Поділитися у Facebook
13
Коментарі
1
1
Смішно
40
Цікаво
22
Сумно
2
Треш
Щоб проголосувати за коментар чи залишити свій коментар на сайті, до свого облікового запису MyOboz або зареєструйтеся, якщо її ще немає.
Зареєструватися
Показати коментарі
Нові
Старі
Кращі
Найгірші
Коментарі на сайті не модеровані
Иванов Александр
Иванов Александр
Слава, Вы "финансист"? Ну таки и финансируйте. Не хер рассуждать о том, в чём Вы баран. РЖУНЕМАГУ!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
bobin robin
bobin robin
PUTIN HUILO
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Иванов Александр
Иванов Александр
bobin robin, "PUTIN HUILO" Это Ваша Папа? РЖУНЕМАГУ!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
0
0
bobin robin
bobin robin
АРМЯНСКИЙ СЦЕНАРИЙ С ГОСДУМОЙ ГРУЗИН ВЫЛЕЧИТ
Показати коментар повністю
Відповісти
2
0
Иванов Александр
Иванов Александр
bobin robin, Капс выключить не пробовали...в голове... РЖУНЕМАГУ!!!
Показати коментар повністю
Відповісти
1
0

Блоги / думки

ads pixel