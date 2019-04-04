Вполне возможно, что новые западные санкции против России будут введены еще до конца 2019-го, а может и в начале 2020-го года. Путинская ОПГ не является субъектом санкционного режима. Она является его объектом. Россия ничего не может сделать по поводу этих санкций. Она не может их приостановить, не может отменить – расследование в Америке остановить невозможно. Она не контролирует и тайминг их введения.

Если введут обширные персональные санкции, то никаких исторических катаклизмов с рублем не будет, но он будет все больше и больше ослабевать. Путинская ОПГ продолжит доить "общак" под кодовым названием "бюджет", чтобы компенсировать бандитам их потери от этих санкций. Кстати, в России те, кто попал под персональные санкции, освобождаются от уплаты налогов. Это преступники-мультимиллиардеры, которые украли и активы, и деньги при помощи всех механизмов путинской ОПГ.

Санкции против России 112.ua

Все компенсации для них потекут из российского бюджета. Мы, налогоплательщики, будем оплачивать санкции против них, как сейчас оплачиваем их Вексельбергу, Дерипаске, Ковальчуку, Ротенбергу, Тимченко – всем друзьям Путина. Это Путин так придумал и быстро протащил соответствующие законы через игрушечный ручной "Парламент". Придумал, чтобы компенсировать им их потери, придумал, чтобы "купить" их верность и минимизировать риски бунта на тонущем корабле.

Если же российские танки войдут в условный Будапешт и если дальнейшие санкции будут секторальными, или же это будет даже частичное или полное эмбарго на российский экспорт газа и нефти, или же запретят Свифт и обращение доллара, – то это будет апокалипсис. Рубль может стоить не 66 за доллар, как сейчас, 6 тыс 666. И то, наверное, на доллар его можно будет обменять только на черном рынке. В этом случае Россия погрузится в хаос, будет покруче, чем сейчас в Венесуэле. Но для этого Путину нужно применить, не дай Бог, тактическое ядерное оружие, например, против Эстонии или Беларуси. Вот тогда Россию и отключат таким образом.

Во всех остальных случаях такого не будет. Но любой санкционный режим, даже нынешний, ни к чему хорошему экономику еще не приводил и не приведет. В самом лучшем случае она будет продолжать загнивать и стагнировать, количество бедных и нищих будет увеличиваться с каждым годом. А там уже как российский народ для себя решит, что ему делать – смотреть телевизор дальше и жить как в осажденной крепости, или наконец быть способными построить элементарные причинно-следственные связи в своей голове и выйти на улицы.

Но не в количестве 70 тыс человек, как это было на траурном марше памяти Немцова через 2 дня после его убийства. А в составе полутора миллиона человек, как это было в 1991-м, и смести этот преступный режим и привлечь его к ответственности. А после переходного правительства и подготовки, демократическим образом избрать настоящий парламент и настоящего президента, как это сделала Украина после победы Революции Достоинства.

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