Скажите, какие ещё преступления должен совершить Путин, чтобы он попал под персональные санкции ЕС и США?

Многим этот вопрос покажется риторическим. Кто-то вообще скажет, что сейчас это уже невозможно, при Трампе и Макроне, при Брекзите в Великобритании и при путинферштейнерах в Германии и Австрии. Кто-то будет указывать на то, что Россия – страна с ядерным оружием, и поэтому глава государства под названием Российская Федерация не может быть санкционирован в принципе.

Владимир Путин

Но вернитесь, всё же, мысленно, в 1999 год. Если последние 20 лет вы не пребывали в летаргическом сне, вы должны уже наизусть знать весь список преступлений Путина за эти два десятилетия. Эти преступления – или тяжкие, или особо тяжкие.

Ещё Валерия Ильинична Новодворская (1950- 2014) сказала: "Путин – чекистская шкура, политическая бездарность и сталинист – мстительный и жестокий. Нет ни одной хорошей вещи, которую Путин бы сделал, да и ошибок у него нет – сплошные преступления, сознательные".

Путин – международный террорист; массовый убийца; военный, государственный и должностной преступник, скрывающийся за маской главы государства. И есть большая разница между "Президент Российской Федерации является главой государства, гарантом Конституции, прав и свобод человека и гражданина" и Владимиром Путиным.

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И мой вопрос в самом начале этой статьи – совсем не риторический. Сейчас я вам это докажу на примере Лукашенко.

Первоначально отношения Беларуси и ЕС осложнились в 1996 году из-за проведения т.н. "референдума" по изменению Конституции страны, когда был увеличен срок полномочий президента и начат новый отсчёт этого срока (ничего не напоминает, россияне?). Тогда Запад счёл, что результаты референдума были сфальсифицированы, и президент получил неограниченные полномочия.

После т.н. "президентских выборов" в 2006 году ЕС ввёл в отношении Беларуси экономические санкции, а также визовые ограничения для чиновников, в том числе, для Лукашенко, обвинив его в проведении несвободных выборов (ничего не напоминает, россияне?). "Чёрный список" включал 41 человека. В 2008 году визовые санкции в отношении Лукашенко и некоторых чиновников были сняты.

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Поводом к введению Евросоюзом новых санкций в отношении граждан Беларуси и некоторых её компаний и организаций стали события, произошедшие 19 декабря 2010 года в Минске, где оппозиция организовала "несанкционированную" акцию после завершения голосования на т.н. "президентских выборах", победителем на которых снова стал действующий т.н. "президент" Александр Лукашенко. Власти задержали сотни участников акции, включая оппозиционных кандидатов в президенты (ничего не напоминает, россияне?).

Евросоюз решительно осудил минские власти и заявил о намерении применить санкции против Беларуси в качестве ответной меры.

31 января 2011 года главы МИД 27 стран Евросоюза на встрече в Брюсселе согласовали решении о введении санкций в отношении 158 представителей властей Беларуси, в том числе "президента" страны Александра Лукашенко. В число чиновников, на которых распространилось действие вводимых объединенной Европой санкций, попадали и старшие сыновья "последнего диктатора Европы" – Виктор и Дмитрий Лукашенко. В рамках санкций им всем был запрещён въезд в страны ЕС, а также были заморожены их финансовые авуары при наличии таковых.

23 мая 2011 года главы МИД стран ЕС расширили "чёрный список" официальных лиц в Беларуси ещё на 13 человек, в отношении которых предусматриваются "ограничительные меры", в том числе замораживание счетов и запрет на въезд в Евросоюз. В числе новых фигурантов (внимание!) – лица, "участвовавшие в репрессиях в отношении оппозиции", а также судьи и прокуроры, участвовавшие в сфабрикованных судебных разбирательствах против оппозиционеров (ничего не напоминает, россияне?).

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20 июня 2011 года главы МИД 27 стран Евросоюза приняли решение ещё больше расширить санкции против Беларуси, введя эмбарго на поставки в страну "оружия и материалов, которые могут использоваться для внутренних репрессий" (ничего не напоминает, россияне?). Министры также расширили и список лиц, которым был запрещён въезд в ЕС и чьи активы в Европе были заморожены.

10 октября 2011 года Евросоюз принял решение ввести санкции в отношении ещё 16 представителей властей Беларуси.

А уже в декабре 2011 года Совет Евросоюза по иностранным делам одобрил расширение санкций против Беларуси, согласно которым был запрещён въезд в ЕС более 200 (!!!) чиновников.

В феврале 2012 года Совет ЕС принял постановление, открывающее путь для применения дополнительных санкций в отношении физических и юридических лиц в Беларуси, которые, по мнению ЕС, причастны к нарушениям основных прав человека в стране. Совет ЕС добавил 21 человека, ответственных за подавление гражданского общества и демократической оппозиции в Беларуси (ничего не напоминает, россияне?), в список тех, кому воспрещается въезд в ЕС и чьи активы замораживаются.

Евросоюз отозвал всех (!!!) послов стран ЕС, аккредитованных в Беларуси, а в конце марта ещё раз расширил список чиновников и компаний, подпадающих под санкции. Тогда в "чёрный список" были включены ещё 12 граждан Беларуси и 29 компаний, которые, по мнению ЕС, причастны к нарушениям прав человека в стране (ничего не напоминает, россияне?). "Чёрный список" граждан Беларуси, на которых распространялись санкции Евросоюза, на тот момент стал насчитывать уже 243 фамилии.

8 июня 2012 года стало известно, что семь стран, не входящих в Евросоюз, присоединились к ограничительным мерам, введенным ранее ЕС в отношении властей Беларуси. К санкциям в отношении властей Беларуси, принятым Советом ЕС 23 марта 2012 года, присоединились Хорватия, Македония, Черногория, Исландия, Сербия, Албания и Лихтенштейн.

В августе напряженность в отношениях ЕС и Беларуси достигла нового уровня после высылки из Минска посла Швеции, который, по словам главы МИД Швеции Карла Бильдта, "слишком активно выступал в защиту прав человека". ЕС подверг также критике парламентские выборы в Беларуси в сентябре 2012 года, которые, по мнению Брюсселя, не соответствовали международным демократическим стандартам (ничего не напоминает, россияне?).

15 октября 2012 года Евросоюз принял решение продлить до 31 октября 2013 года санкции в отношении властей Беларуси в связи, как говорится в документе, с отсутствием общего улучшения ситуации с правами человека, законностью и соблюдением демократических принципов в республике (ничего не напоминает, россияне?).

29 октября 2013 года Евросоюз продлил до 31 октября 2014 года действие "ограничительных мер" против Беларуси. Совет ЕС также оставил в списке физических и юридических лиц, которым запрещён въезд в ЕС и чьи активы на территории сообщества заморожены, 232 физических лица и 25 компаний и предприятий.

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30 октября 2014 года Совет Евросоюза продлил до 31 октября 2015 года действие "ограничительных мер" в отношении Беларуси.

В октябре 2015 года, после освобождения Минском ряда заключённых и проведения президентских выборов в стране, ЕС решил значительно ослабить санкционный режим, продлив санкции на четыре месяца и одновременно приостановив их действие против всех фигурантов списка, кроме четырёх человек, которых он считает лично ответственными за исчезновение людей. Санкции временно прекратили действовать и в отношении Александра Лукашенко.

Меры продолжили действовать против четырёх фигурантов санкционного списка: Владимира Наумова (бывший министр внутренних дел), Дмитрия Павличенко (командир бригады спецназа внутренних войск МВД), Виктора Шеймана (экс-генеральный прокурор) и Юрия Сивакова (бывший министр внутренних дел). Евросоюз также оставил в силе оружейное эмбарго в отношении Беларуси.

Со стороны США ещё в 2006 году были введены санкции, которые предусматривали блокирование собственности и активов десяти руководителей правительства Беларуси, включая "президента" страны Александра Лукашенко. С тех пор указ ежегодно обновлялся. Так, в 2007 году были введены санкции в отношении концерна "Белнефтехим", в 2010 году – в отношении двух банков иранского происхождения, работающих в Беларуси.

В октябре 2015 года США частично сняли санкции в отношении девяти компаний, введённых в 2006 году за "подрыв демократического процесса".

Так что метод "кнута и пряника" был применён против Лукашенко и его клики. Ещё раз: против Лукашенко лично. Применён как Европой, так и Америкой.

Так почему же Владимир Путин ещё не под персональными санкциями? Недостаточно ещё совершил преступлений? А какие преступления ещё нужно совершить?

"Зачем нам такой мир, если там не будет России?", – мир ждёт, пока Путин выполнит свою угрозу?

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