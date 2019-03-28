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Скоро на Донбасі? Росія похвалилася новою смертельною зброєю

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У Росії похвалилися новими снайперськими гвинтівками T-5000 "Точність", які надійшли на озброєння Росгвардіі.

Відзначається, що їх будуть використовувати у контртерористичних операціях (КТО). Про це розповів представник командування одного із загонів спеціального призначення Центрального округу Федеральної служби військ національної гвардії, повідомляє "ФАН".

Російські військові стверджують, що порвняно з іншими видами озброєння – це кращі гвинтівки, що були в Росгвардіі.

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Названо слабке місце зброї "Судного дня" Росії

Гвинтівка "Точність"

Гвинтівка "Точність"

"ФАН"

Снайперський комплекс "Точність" виготовлений російським підприємством "Промтехнології". Заявлено, що він може експлуатуватися з патронами різного калібру. Згідно з інформацією виробника, маса гвинтівки становить близько 6 кілограм, вона нібито може вражати цілі на відстані до 1,5 тисячі метрів.

Як повідомляв OBOZREVATEL, Російська Федерація перекинула близько 20 гіперзвукових ракет "Кинджал" на полігон і готова почати їх випробування.

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Тема
Російська воєнна загроза
Місце
Росія
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