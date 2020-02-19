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19 лютого • оновлено в 08:04
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Євген Платон
Євген Платон
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Сколько раз россияне заплатили, платят и еще будут платить за ЮКОС?

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Апелляционный суд Гааги обязал Россию выплатить 50 млрд долларов по иску бывших акционеров ЮКОСа. Это крупнейшая компенсация в истории международного арбитража. Арбитраж уже обязывал выплатить эту сумму, но затем окружной суд Гааги отменил решение.

Апелляционный суд не согласился с решением окружного суда Гааги, который в апреле 2016 года отменил решение суда первой инстанции, так как Россия не ратифицировала Энергетическую хартию. Суд сейчас пришел к выводу, что хартия не нарушает российских законов.

"Это означает, что арбитражное решение снова в силе", — говорится в заявлении на сайте суда.

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Нефтяная компания ЮКОСа была приватизирована в 1990-х и стала одной из крупнейших нефтегазовых компаний в России. В 2003-2006 годах российские власти предъявили компании налоговые претензии, после чего руководитель компании Михаил Ходорковский был арестован и осужден, ЮКОС — объявлен банкротом и выставлен на аукцион, а активы компании перешли впоследствии к "Роснефти".

Но это судебное решение может быть обжаловано еще и в Верховном суде Нидерландов, поэтому судьба рекордного иска в 50 млрд долларов окончательно еще не решена.

Мне интересен другой вопрос, вынесенный в заголовок: сколько раз "дорогие россияне" заплатили, платят и еще будут платить за #ЮКОС?

1. Первый раз они заплатили вместе со всем советским народом тогда, когда осваивали месторождения нефти и газа в Сибири в 70-х и 80-х годах прошлого века.

2. Второй раз они заплатили в 90-х, когда в результате "прихватизации" общенародная советская социалистическая собственность в одночасье стала частной собственностью группы лиц особо приближенных к Кремлю.

3. Третий раз они заплатили, когда у этой группы лиц активы ЮКОСа "отжала" другая группа лиц, ставшая еще ближе к новым обитателям Кремля. Платой стала монополизация внутреннего рынка нефтепродуктов и, как следствие, чрезмерно высокие цены на них, а дальше по цепочке и на все товары.

4. Четвертый раз они заплатили, когда "отжим" был признан незаконным и был проведен арест ряда активов РФ по всему миру. Платой стала дальнейшее повышение цен и галопирующая инфляция.

5. Пятый раз они заплатят, если иск в 50 млрд долларов в Верховном суде Нидерландов будет удовлетворен.

6. Шестой раз они заплатят, когда активы ЮКОСа будут возвращены первым "прихватизаторам", что с неизбежностью произойдет после падения нынешнего режима в РФ и де-монополизации экономики.

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Российский олигархат разлива 90-х годов напоминает мне четырех факиров, которые собрались вместе и решили удивить мир. Один сделал кости, второй создал плоть, третий натянул на все это шкуру, а четвертый вдохнул в это существо жизнь. В результате, получился свирепый тигр, который тут же и сожрал этих четырех факиров.

Вместо того, чтобы, набравшись "ничейного" советского добра, озаботиться созданием отрицательных обратных связей, которые обеспечивают устойчивость развития, такие как: верховенство права, настоящая демократия, рыночная конкурентная экономика, свобода СМИ, — олигархи назначили себе смотрящего из гебистов, который, по их мнению, должен был бы охранять их честно спионеренное у советского народа добро.

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Михаил Ходорковский как-то заявил: "Сейчас то время, когда надо решить вопрос о восстановлении – или построении, это уж кто как считает – у нас в стране правового государства".

Читая такие заявления, я смеюсь! Смеюсь в голос, но сквозь слезы. Не потому, что мне жалко собственности Ходорковского, отжатого у него гебистами. Ведь, если бы олигархат занимался строительством правового поля в России, то не пришлось бы судиться по Гаагам, верно? И гебисты не отжали бы у акционеров ЮКОС.

А слезы у меня от того, что эти 30 лет украдены не только у олигархов, но и у нас с вами. Если бы в России присутствовали, хотя бы в зачатке и развивались постепенно, краеугольные камни западной цивилизации:

1. верховенство права;

2. демократические институты и настоящие выборы;

3. рыночная экономика и настоящая конкуренция;

то и Ходорковскому не пришлось бы сидеть в тюрьме, ЮКОС принадлежал бы акционерам, войны с Украиной не было бы и Россия развивалась бы как часть западного мира.

А так, — на исходную. Держитесь подальше от таких факиров и их "изобретений".

PS. Для понимания: на 01.04.2019 капитализация "Газпрома" была US$55,8 млрд.

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Місце
Росія
Джерело
Джерело: Facebook Евгения Платона
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Газмяс Омский
Газмяс Омский
Набор слов, лишённых смысла.
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Джонсон Саймон Ф.
Джонсон Саймон Ф.
Газмяс Омский,это для адекватных людей,а не для пригожинских клоунов.
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Кот Мирослава
Кот Мирослава
Газмяс Омский, терпи , терпила!
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