Скандальна блогерка Діденко відзначилася сльозливим відео: в мережі не оцінили

Російська блогерка Катерина Діденко, незважаючи на трагічну втрату чоловіка і друзів, не упускає можливості поділиться зі своїми численними підписниками тим, як вона живе після смертельної вечірки з сухим льодом.

Дівчина заявила, що не знає, як так могло трапитися. Чергове сльозливе відео росіянки опублікував у Twitter "Двач" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми з Валею прожили дружно і мирно 11 років... Ось буквально останні два місяці ми тільки почали жити так, як мені хотілося, як колись прагнула. Все життя я рухала Валю вперед, щоб він досяг певних успіхів", – заявила росіянка.

Діденко ще раз прокоментувала скандальну смертельну вечірку

Вона зізналася, що і чоловік допомагав їй справляється з її комплексами, і їй дуже його шкода. Водночас блогерка накинулася на співвітчизників, які продовжують критикувати її і звинувачувати в трагедії.

"Мені дуже шкода, що так трапилося. Дуже боляче... Але як, як ви примудряєтеся писати гидоти і образи мені і моїй родині? Я співчуваю рідним і близьким загиблих. Це дуже тяжко – втратити дорогих людей", – схлипуючи, сказала вона.

За її словами, ті події були випадковим трагічним збігом обставин. Однак вона не повинна опускати руки.

"Мені потрібно бути сильною. Тому що у мене двоє дітей. Мені нудно продовжувати жити заради них", – підсумувала Діденко.

Зазначимо, що користувачі соцмережі не оцінили відео і не повірили сльозливим зізнанням блогерка.

"Все життя я рухала Валю вперед"... Уперед ногами", "Хто їй текст пише? Убита вдова, плутається в оцінці свого життя. Вигнати спічрайтера на*іг, на зароблені гроші найняти профі-словоблудства", "Мотив чоловіка став зрозумілий. 11 років вона його пиляла і в останні 2 місяці він здався, і почав виконувати всі її забаганки. Зрозумівши, що вже несила, вирішив поплавати в басейні з сухим льодом", "Як вона його рухала вперед, мізки є*ала?", "Просто дно", "Не вірю", – пишуть у коментарях.

Реакція користувачів на зізнання Діденко twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко twitter.com/ru2ch

> Я не знаю чому таке сталося pic.twitter.com/NFwYitrfZj - Двач (@ ru2ch) March 3, 2020

Як повідомляв OBOZREVATEL:

Російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження у банному комплексі в Москві.

Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина і двох друзів.

Після трагедії Діденко нарвалася на критику користувачів за те, що виставляє в соцмережах фотографії своєї скорботної свекрухи, а також хвалиться тим, що її мама, як ні в чому не бувало, теж проводить часу телефоні.

Компанія російської блогерки Катерини Діденко, день народження якої закінчився загибеллю трьох людей через хімічну реакцію сухого льоду з водою в басейні, і раніше захоплювалася дивними експериментами.

Стало відомо, що чоловіка скандальної блогерки Валентина, який загинув через використання сухого льоду на вечірці, попереджали, що його використання може бути небезпечним.

Пізніше блогерка Катерина Діденко, яка втратила на вечірці з нагоди її дня народження чоловіка і двох друзів, заявила, що в той вечір її компанія просто хотіла розважитися і не думала про наслідки.

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