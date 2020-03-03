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3 березня • оновлено в 22:00
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Скандальна блогерка Діденко відзначилася сльозливим відео: в мережі не оцінили

6.6т
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Російська блогерка Катерина Діденко, незважаючи на трагічну втрату чоловіка і друзів, не упускає можливості поділиться зі своїми численними підписниками тим, як вона живе після смертельної вечірки з сухим льодом.

Дівчина заявила, що не знає, як так могло трапитися. Чергове сльозливе відео росіянки опублікував у Twitter "Двач" (щоб подивитися, доскрольте новину до кінця).

"Ми з Валею прожили дружно і мирно 11 років... Ось буквально останні два місяці ми тільки почали жити так, як мені хотілося, як колись прагнула. Все життя я рухала Валю вперед, щоб він досяг певних успіхів", – заявила росіянка.

Діденко ще раз прокоментувала скандальну смертельну вечірку

Діденко ще раз прокоментувала скандальну смертельну вечірку

Вона зізналася, що і чоловік допомагав їй справляється з її комплексами, і їй дуже його шкода. Водночас блогерка накинулася на співвітчизників, які продовжують критикувати її і звинувачувати в трагедії.

"Мені дуже шкода, що так трапилося. Дуже боляче... Але як, як ви примудряєтеся писати гидоти і образи мені і моїй родині? Я співчуваю рідним і близьким загиблих. Це дуже тяжко – втратити дорогих людей", – схлипуючи, сказала вона.

За її словами, ті події були випадковим трагічним збігом обставин. Однак вона не повинна опускати руки.

"Мені потрібно бути сильною. Тому що у мене двоє дітей. Мені нудно продовжувати жити заради них", – підсумувала Діденко.

Зазначимо, що користувачі соцмережі не оцінили відео і не повірили сльозливим зізнанням блогерка.

"Все життя я рухала Валю вперед"... Уперед ногами", "Хто їй текст пише? Убита вдова, плутається в оцінці свого життя. Вигнати спічрайтера на*іг, на зароблені гроші найняти профі-словоблудства", "Мотив чоловіка став зрозумілий. 11 років вона його пиляла і в останні 2 місяці він здався, і почав виконувати всі її забаганки. Зрозумівши, що вже несила, вирішив поплавати в басейні з сухим льодом", "Як вона його рухала вперед, мізки є*ала?", "Просто дно", "Не вірю", – пишуть у коментарях.

Реакція користувачів на зізнання Діденко

Реакція користувачів на зізнання Діденко

twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко

Реакція користувачів на зізнання Діденко

twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко

Реакція користувачів на зізнання Діденко

twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко

Реакція користувачів на зізнання Діденко

twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко

Реакція користувачів на зізнання Діденко

twitter.com/ru2ch

Реакція користувачів на зізнання Діденко

Реакція користувачів на зізнання Діденко

twitter.com/ru2ch

Як повідомляв OBOZREVATEL:

  • Російська блогерка Катерина Діденко, відома як "аптечний Ревізорро" ледь не загинула і втратила чоловіка в п'ятницю, 28 лютого, святкуючи разом із гостями свій день народження у банному комплексі в Москві.

  • Пізніше Діденко опублікувала відео, де повідомила про деталі загибелі свого чоловіка Валентина і двох друзів.

  • Після трагедії Діденко нарвалася на критику користувачів за те, що виставляє в соцмережах фотографії своєї скорботної свекрухи, а також хвалиться тим, що її мама, як ні в чому не бувало, теж проводить часу телефоні.

  • Компанія російської блогерки Катерини Діденко, день народження якої закінчився загибеллю трьох людей через хімічну реакцію сухого льоду з водою в басейні, і раніше захоплювалася дивними експериментами.

  • Стало відомо, що чоловіка скандальної блогерки Валентина, який загинув через використання сухого льоду на вечірці, попереджали, що його використання може бути небезпечним.

  • Пізніше блогерка Катерина Діденко, яка втратила на вечірці з нагоди її дня народження чоловіка і двох друзів, заявила, що в той вечір її компанія просто хотіла розважитися і не думала про наслідки.

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Автор
Марина Ліснічук
Тема
Смертельна вечірка Діденко із сухим льодом
Особа
Катерина Діденко
Місце
Росія
Теги
видео смерть
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