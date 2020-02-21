На російському телебаченні влаштували недоречний тролінг про коронавірус. Пропагандисти почали жартувати з лікаря-стоматолога з Омська, який перебуває на карантині на круїзному лайнері Diamond Princess.

Це показали в прямому ефірі програми "60 хвилин" на телеканалі "Росія 1". Головними "гумористами" виявилися скандальна ведуча Ольга Скабєєва і ексдепутат нелегітимної Держдуми Росії Сергій Марков (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

Лікар-стоматолог Сергій Попов вийшов на зв'язок зі студією по відеомосту. Чоловік розповів, що не може покинути судно, оскільки результати його аналізів на вірус ще не готові, проте висловив надію на те, що скоро буде вдома.

Ольга Скабєєва Скріншот відео

Після цього гості програми почали по черзі з нього жартувати. "Який рейс заражати будете?" – уїдливо запитав у лікаря Марков.

Після цього його перебила Скабєєва і продовжила тролити співрозмовника на тему смертельно небезпечної хвороби.

"Сергію Степановичу, не слухайте їх. Вони абсолютно недоречно жартують. Ви здорові, ми точно знаємо. Продовжуйте говорити: коли ви додому? Ми вас чекаємо! Тому що ми в Москві, а ви летите в Омськ", – сказала ведуча і єхидно розсміялася.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше російські пропагандисти масово тиражували новину про те, що зі студією "60 хвилин" зв'язалася українка з Уханю. Вони почали уїдливо натякати на можливі переслідування з боку "українських нациків".

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