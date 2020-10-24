Син жорстокого серійного маніяка з РФ про своє дитинство: мене зневажали через те, що мій батько – педофіл

Син серійного маніяка зі Світлограда (Росія) Івана Панченка, який протягом десяти років заманював у землянку дівчаток, де ґвалтував їх і вбивав, спростував чутки про те, що допомагав батькові у злочинах.

Про це пише "Комсомольська правда". Зазначається, що поки тривало слідство, багато разів звучала теза, що щонайменше двох дівчаток до батька-вбивці привів саме його син – тоді йому було 9 років. У новому документальному фільмі про Панченка "Земляний диявол. Справа світлоградського маніяка" Іван Панченко-молодший розповів свою версію події.

"Кажуть, що я заманював дівчаток і приводив до батька. Ні, такого не було. Я своє дитинство пам'ятаю від А до Я. Мене все життя зневажали, що в мене батько такий поганий, що я син педофіла. Я переступав цих людей, йшов своєю дорогою", – розповів він.

Водночас Панченко-молодший заявив, що відрікатися від батька не збирається.

"Батько завжди буде батько. Я вдячний йому за те, що він мене на це білий світ породив. Те, що він зробив, для мене велика рана. Якби випала нагода, я зустрівся б із ним, подивився в очі й запитав, чому і навіщо він це зробив", – сказав він.

У фільмі про страшні злочини педофіла розповідають мати однієї із закатованих дівчат, а також колишній оперуповноважений ОВС Роман Деньщиков, який працював на місці злочину.

"Кімната була в червоний матеріал обшита, був тапчан, на ньому лежав макет оголеної жінки з розмальованими губами, з грудьми. Знайшли лаз у підземеллі, там виявили неповнолітню з нашийником на шиї, прив'язану ременем безпеки від автомобіля до стіни. Вона була заплакана, в стані шоку. Де друга дівчинка – вона не знала, сказала, що дядько її відвів уночі. У городі виявили свіжоскопану грядку з посадженими деревами. Звідти дістали цукровий мішок, у ньому була дівчинка", – розповіли вони.

Зазначимо, що серійного вбивцю Івана Панченка засудили в 2008 році. Нині він відбуває довічний термін у відомій колонії "Полярна сова". З 1998-го по 2008-й роки він заманював у свою землянку дівчаток, де ґвалтував їх і вбивав. Вижити вдалося лише одній жертві – 11-річній школярці Маші. Понівечену й заковану в нашийник, її вчасно знайшли. А першою Панченко вбив молодшу сестру власної дружини.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше в місті Березне Рівненської області 46-річний чоловік намагався напасти на співмешканку й порізав її 15-річного сина, який захищав маму. Після цього нападник спробував вчинити суїцид.