"Сім'я" наїхала на Путіна? З'явилося пояснення різкої зміни курсу Кремля

Внесення правок до Конституції Росії і підготовка до так званого транзиту влади свідчить про те, що на президента РФ Володимира Путіна, швидше за все, почали чинити тиск.

Таку думку висловив екс-радник господаря Кремля Андрій Ілларіонов в своєму "ЖЖ". "... Співрозмовники Путіна – ніякі не змовники, а давні знайомі Володимира Володимировича, його добрі друзі і старі товариші", – написав він.

Володимир Путін ТАСС

За його словами, серед них – як військові (генерал-полковники, в основному), так і цивільні люди.

"Деякі з них дійсно "звихнулися на ядерній зброї", причому набагато сильніше, ніж їх співрозмовник Путін", – допускає Ілларіонов.

При цьому він помітив головну трансформацію у Росії, яка полягає у принциповій зміні природи нинішнього політичного режиму у країні. "До 15 січня це був тандем спецслужб і сіслібів при очевидному домінуванні спецслужб. А тепер це гомогенний режим одних спецслужб", – резюмував він.

Як повідомляв OBOZREVATEL :

15 січня президент Росії Володимир Путін виступив зі 16 щорічним посланням до Федеральних зборів.

Під час звернення Путін здивував громадян РФ своєю згодою із твердженням, що президент країни не повинен займати цей пост більше двох термінів поспіль. Разом із тим, він зазначив, що не вважає цю вимогу принциповим.

Американське видання The New York Times припускає, що Путін проводить маневри для того, щоб залишитися при владі на невизначений термін.

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