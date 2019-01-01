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''Штірліц, це провал!'' Путін і ''породіль'' стали посміховиськом у мережі

11.3тЧитати матеріал російською

Знятий на камери візит президента Росії Володимира Путіна до постраждалих у результаті обвалу житлового будинку в Магнітогорську, рознесли в мережі.

У пораненому 13-річному хлопчикові розгледіли фсошніка, який знаходиться в пологовому будинку.Такое припущення висловив у Facebook блогер Андрій Шпак.

"Мало того, що "пацієнт" фсошник із системою на руці, а в ній фізрозчину немає. Але є ще один момент, поруч із ліжком справа, місце для немовляти і віконце в дитячу, це – перинатальний центр, простіше пологовий будинок. Що там робить чоловік? Це породіль, так?" – написав він.

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Володимир Путін приїхав до Магнітогорська

Володимир Путін приїхав до Магнітогорська

Facebook Андрія Шпака

Думки користувачів із цього приводу розділилися. Частина вказала на те, що Путін знову проколовся, а на лікарняному ліжку показали його агента в зеленці. "А що у нього, вітрянка? – Висип бояришніка!", "Крапельницю до руки приліпили, а другу частину за ліжко кинули", – написали в коментарях.

''Штірліц, це провал!'' Путін і ''породіль'' стали посміховиськом у мережі
''Штірліц, це провал!'' Путін і ''породіль'' стали посміховиськом у мережі
''Штірліц, це провал!'' Путін і ''породіль'' стали посміховиськом у мережі

Однак багато з них спростували версію про підставного "породіля" і підтвердили, що дійсно хлопчик знаходиться в дитячій лікарні через свій вік і обставини, викликані НП.

Як повідомляв OBOZREVATEL, вибух в Магнітогорську прогримів у ніч на 31 грудня. В результаті НП звалився весь під'їзд багатоповерхового будинку. Офіційна причина – побутовий газ.

У мережі також з'явилося відео з моментом вибуху в Магнітогорську.

Читайте всі "Новини Росії" на OBOZREVATEL.

Особа
Володимир Путін
Місце
РосіяМагнітогорськ
Тег
Новини Росії
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Наумов Виктор
Наумов Виктор
Кастрюли совсем оскотинились!
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Попова Ольга
Попова Ольга
рядом туба-столик пеленать ребенка ! врет везде параша , там в больнице такие условия что свинью и то страшно привести , вот и в дет , палату роддома привели пуцю . он прохавает ведь мультики про ракеты подсунули и прохавал ! пугал мир , компом он не пользуется так его и дрочат кто во что горазд
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Santi Amonito
Santi Amonito
20-й век, основной антисептик совка - бриллиантовый зеленый. 21-й - на расее ничего е изменилось.
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