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Шкарпетки були цілі: у таємниці перевалу Дятлова помітили моторошний нюанс

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Травми одного із туристів з загиблої в 1959 році на Уралі групи Дятлова наштовхують на думки, що їх все-таки вбивали професіонали.

Так, як каже судмедексперт Едуард Туманов, який працював з тілами, у Миколи Тібо-Бриньоля був втиснутий багатоуламковий перелом кісток склепіння та основи черепа від удару твердим тупим предметом з обмеженою травмуючою поверхнею, пише "Свободная пресса".

Але вражає те, пояснив він, що його ноги, як і інших туристів, були цілі, без будь-яких травм. Але ж, згідно з офіційною версією, хлопці мали втікати від урагану.

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Перевал Дятлова

Перевал Дятлова

Архівне фото

"І ось що вражає: у всіх них не було ніяких травм ніг. Хто був на перевалі, підтвердить: схил там досить крутий, а снігу немає – він видувається сильним вітром, який дме там постійно. Множинні виступи скельної породи з досить гострими гранями. А вночі, в шкарпетках і тим більше босоніж там дуже складно не отримати травм. Але ні у кого ні ударів, ні рваних ран немає. Всі шкарпетки цілі – як так?" – здивувався Туманов.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше очевидець розповів, що групу Ігоря Дятлова могли вбити місцеві жителі за посередництва людини на ім'я Андрій, в гості до якого туристи заходили перед загибеллю.

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Кацaп Кацaпыч
Кацaп Кацaпыч
Не надоело эту чушь разгонять? Кому это надо? Кому-то интересно?
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