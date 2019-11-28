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29 листопада • оновлено в 11:41
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"Шануйте царя!" У РПЦ безглуздо підлизалися до Путіна

4.9т
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Священик РПЦ, протоієрей і духівник Олексіївського ставропігійного жіночого монастиря Москви Артемій Владимиров зганьбився у прямому ефірі через російського президента Володимира Путіна.

Виступаючи на телеканалі "Спас", він порівняв російського лідера з царем. Маразматичну заяву релігійного діяча показали на кремлівському Telegram-каналі "Пул N3" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Батькам – служіть, Бога – бійтеся, царя – поважайте. Царя поки немає, є Володимир Володимирович, гідний наших молитов", – запопадливо сказав священик, даючи поради парафіянам РПЦ.

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У РПЦ порівняли Путіна з царем

У РПЦ порівняли Путіна з царем

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Владимиров зганьбився заявою про те, що нібито розмовляв із автором теорії еволюції Чарльзом Дарвіном і той розкаявся за свої ідеї. Релігійного діяча не збентежив той факт, що вчений жив іще у ХIХ столітті.

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Автор
Вікторія Довгань Вікторія Довгань
Тема
російська пропаганда
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
Новини Росії РПЦ
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Одиозный Сергей
Одиозный Сергей
Ка-ца-пи-ще поповское не просто прогнулось - провисло.
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Киевский Ярослав
Киевский Ярослав
Убогий
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Маринов Михаил
Маринов Михаил
Глубоко лизнул протоиерей
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