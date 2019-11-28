"Шануйте царя!" У РПЦ безглуздо підлизалися до Путіна

Священик РПЦ, протоієрей і духівник Олексіївського ставропігійного жіночого монастиря Москви Артемій Владимиров зганьбився у прямому ефірі через російського президента Володимира Путіна.

Виступаючи на телеканалі "Спас", він порівняв російського лідера з царем. Маразматичну заяву релігійного діяча показали на кремлівському Telegram-каналі "Пул N3" (щоб подивитися відео, доскрольте сторінку до кінця).

"Батькам – служіть, Бога – бійтеся, царя – поважайте. Царя поки немає, є Володимир Володимирович, гідний наших молитов", – запопадливо сказав священик, даючи поради парафіянам РПЦ.

У РПЦ порівняли Путіна з царем

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Владимиров зганьбився заявою про те, що нібито розмовляв із автором теорії еволюції Чарльзом Дарвіном і той розкаявся за свої ідеї. Релігійного діяча не збентежив той факт, що вчений жив іще у ХIХ столітті.

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