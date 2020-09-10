Газопровод "Северный поток-2" нужен Ангеле Меркель, чтобы упрекать американцев в наглом и бесцеремонном вмешательства во внутренние дела Германии и Европы. Это единственный весомый пример, поэтому официально отказываться от него и говорить, что да, проект закрыт – будет означать, что европейцы поддержали политику американцев. Меркель не может себе этого позволить.

Но в целом достраивать проект некому. Ни одна компания не захочет сориться с американцами и попадать под их санкции. Хотя там осталось проложить две трубы – по 140 и 160 км каждая. Береговые сооружения уже везде готовы.

И это не чтобы фиаско для России. Фиаско было еще в самом начале, когда россияне вообще взялись за этот проект и выделили деньги, которые можно было потратить на социально-экономическое развитие страны, на строительство никому не нужного газопровода от Ямальского полуострова до Балтики. Друзья товарища Путина очень хорошо на этом заработали – десятки миллиардов долларов. А российский бюджет потерял, но это уже в прошлом. Закрытие или открытие газопровода ничего России не дает. Все потери состоялись еще при открытии финансирования "Северного потока".

А имеющихся американских санкций достаточно для того, чтобы признать проект "Северный поток" мертвым.

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