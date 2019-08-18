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Для Путина люди - мусор

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Не успела газета The Moscow Times написать о заражении радиацией врачей Архангельской областной клинической больницы, оказывавших помощь пострадавшим при взрыве на морском полигоне ВМФ России, тут же последовало #вывсеврете от Минздрава России.

Скорость официальной реакции только убеждает в том, что газетчики раскопали правду. Правду, которая пробилась через все подписки о неразглашении, взятые у медработников.

А собственно, что нового о наших властях мы узнали? Кого-то действительно удивляет, что медикам не сообщили, что за пациентов им везут и не предупредили о необходимости принять меры безопасности?

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Путин бежал из Москвы

Разве в 2002-м московским врачам сообщили, что за газ пустили в зал на Дубровке во время операции по освобождению заложников? Чтобы те знали, какой антидот дать пострадавшим? Или власти задумывались о том, что вместе с террористами при газовой атаке погибнут и заложники?

Может, как-то иначе было в Беслане в 2004-м, когда начальник, местные и федеральные, врали о численности захваченных в школе заложников, уменьшая ее втрое? И, как на Дубровке, не готовы были идти ни на какие переговоры с бандитами даже ради спасения сотен детей?

О подводниках "Курска", которые гибли на глазах у всего мира под аккомпанемент начальственного вранья, пока новоиспеченный президент Путин веселился в Сочи, и говорить не приходится.

Новини
Российские и украинские "слуги народа: ощути разницу

Пока врачи спасали пострадавших во время ЧП в селе Нёнокса Архангельской области (американцы уверяют, что там взорвалась крылатая ракета с ядерной энергоустановкой "Буревестник") старый президент Путин веселился в Крыму с байкерами. Вот и вся - географическая – разница за почти 20 прошедших лет.

А знаете почему? Потому что "для него другие люди – мусор". Для всего правящего класса России – мусор. И кто эти люди – моряки, врачи, атомщики, дети – не имеет никакого значения.

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Автор
СерпомПо СерпомПо
Тема
Вибух на полігоні під Архангельском
Особа
Володимир Путін
Місце
Росія
Теги
вибух Новини Росії
Джерело
Джерело: Telegram-канал СерпомПо
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Стук Кастрюль
Стук Кастрюль
А для Зеленского люди кто? Или Трампа?
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