Удивительно, но меня снова пригласили на НТВ в Шоу Место Встречи. Ее основной ведущий Андрей Норкин все еще на больничном (пожелаем ему выздоровления). Шоу ведет молодой (Норкин) Иван Трушкин.

Я все равно ехал в Москву свозить заболевшего кота на обследование (((((( и зашел на НТВ.

Было интересно, как изменилось шоу в отсутствие его многолетнего ведущего. Пожалуй стало даже более агрессивным (думаю, Трушкин далеко пойдет).

В связи с выборами в Украине в Москве у многих сносит крышу. Вообще удивительное, непередаваемое ощущение оказаться в атмосфере московского телешоу.

Накануне поездки, однако, один эксперт, мнению которого я доверяю, пытался убедить меня в том, что градус ненависти в дискурсе по украинскому вопросу (главному, если не единственному на российской неизменной повестке дня) наконец-то начал смягчаться, и что сегодня, в ожидании "судьбоносных для России" результатов президентских выборов в Украине, мы почти не слышим от ведущих, гостей и экспертов этих шоу обрыдлой риторики про "Киевскую хунту" и "фашиствующих бандеровцев".

Новини Россия наносит очередной удар в спину Украине

Оказалось, что это мягко говоря не совсем так. Начали с того, что украинские выборы это "цирк, балаган, свадьба в Малиновке" (даже, если принять, что это так, это всеравно веселее и живее, чем выборы без выбора на кладбище), но вскоре плавно перетекли на "фашизм и бандеровцев" опять же в связи с выборами.

Попросили меня прокомментировать "ведущую роль националистов в выборах". Я им спокойно на пальцах объяснил, что на президентских выборах в Украине в 2014 году два националиста набрали вместе меньше голосов, чем один кандидат по фамилии Рабинович, а в первом туре сегодняшних выборов единый кандидат от националистов собрал значительно меньше двух процентов голосов. "То есть о чем мы вообще здесь говорим?"

И тут "эксперт по фашизму" Михаил Маркелов вдруг поинтересовался, какой у меня паспорт и узнав, что российский, зашелся в таком приступе нопасарана,что потребовал у меня объяснений, почему я с российским паспортом защищаю фашистов. Не дожидаясь ответа, Маркелов, статью и яростью, напомнивший немецкого штурмовика на мюнхенском шабаше 1933 года начал, брызжа слюной, скандировать: "Вы фашист! Вы такой же фашист! Самый настоящий фашист!"

Ведущий Трушкин, который до этого в фирменном стиле своего старшего товарища Норкина прерывал меня на каждом слове, тут словно воды в рот набрал.

И тут моя любовь к метафорам и сарказму подвигла меня ответить Маркелову, так как фашисты отвечают на фашистское же приветствие в советских фильмах, раз уж я "фашист", как утверждает Маркелов.

Я мог просто сказать, что он сам фашист, но это было бы слишком просто. Я улыбнулся и сказал ему "зиг ха@ль".

Что тут началось! Какая там метафора!? Какой там сарказм!? Какой там троллинг? Какая там ирония!?

Какое счастье дружно охватило этих борцов с "пропагандой фашизма" в студии. Короче, "пепел Норкина" застучал им в сердца. Разве они способны понять, что пропаганда фашизма - это как раз то, чем они, все эти мусорные эксперты последние пять лет.

Они в этот "зиг ха@ль", как в зеркало заглянули, и ужаснулись, так в праведном гневе и не поняв, какое отражение там увидели.

Если нужно объяснять, то объяснять не нужно. Им уже не поможешь. А вот перед теми зрителями, кто не понял, что я имел ввиду, готов извиниться. Посему и объясняю, что произошло.

Посмотреть этот эпизод можно с отметки: 01:11:37.

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