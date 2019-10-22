"Щоки, як у Оленки!" "Диванне" фото Путіна повеселило мережу

У соцмережі знову посміялися із дивацтв у зовнішності президента Росії Володимира Путіна. Цього разу приводом стало "диванне" фото його нещодавньої зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Відповідним знімком на своїй стариці у Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

"Путін і Ердоган в Сочі: переговори у форматі "на дивані", — написав він.

Путін і Ердоган в Сочі: переговори у форматі "на дивані" Twitter Дмитро Смирнов

Водночас користувачі соцмережі звернули увагу нові зміни в зовнішності президента РФ і посміялися з його "надутих" щік.

Скріншот

"Удмурт", "У Путіна щоки, як у Оленки із шоколадки! Відірвіть руки його косметологу!", "Посміхаються, значить, про щось взаємовигідно домовилися", "Навіщо на дивані? Знову ж Ердоган зверху залізе. Володимире Володимировичу, ми всі знаємо, що ви хитрий дзюдоїст, але не потрібно з ним на дивані, він, очевидно, якусь іншу хитру боротьбу знає", — прокоментували вони.

Путін і Ердоган в Сочі: Переговори у форматі "на дивані" pic.twitter.com/DlRtH3UUbO - Дмитро Смирнов (@ dimsmirnov175) 22 жовтня 2019 р

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі соцмереж помітили дивну метаморфозу Путіна. У мережу потрапило архівне фото глави РФ з президентом Франції Жаком Шираком. На знімку 15-річної давності російський лідер виглядає старшим, за його колегу.

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