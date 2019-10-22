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22 жовтня • оновлено в 17:33
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"Щоки, як у Оленки!" "Диванне" фото Путіна повеселило мережу

1.7т Читати матеріал російською

У соцмережі знову посміялися із дивацтв у зовнішності президента Росії Володимира Путіна. Цього разу приводом стало "диванне" фото його нещодавньої зустрічі з лідером Туреччини Реджепом Таїпом Ердоганом.

Відповідним знімком на своїй стариці у Twitter поділився журналіст кремлівського пулу Дмитро Смирнов.

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"Путін і Ердоган в Сочі: переговори у форматі "на дивані", — написав він.

Путін і Ердоган в Сочі: переговори у форматі "на дивані"

Путін і Ердоган в Сочі: переговори у форматі "на дивані"

Twitter Дмитро Смирнов

Водночас користувачі соцмережі звернули увагу нові зміни в зовнішності президента РФ і посміялися з його "надутих" щік.

"Щоки, як у Оленки!" "Диванне" фото Путіна повеселило мережу

Скріншот

"Удмурт", "У Путіна щоки, як у Оленки із шоколадки! Відірвіть руки його косметологу!", "Посміхаються, значить, про щось взаємовигідно домовилися", "Навіщо на дивані? Знову ж Ердоган зверху залізе. Володимире Володимировичу, ми всі знаємо, що ви хитрий дзюдоїст, але не потрібно з ним на дивані, він, очевидно, якусь іншу хитру боротьбу знає", — прокоментували вони.

Як повідомляв OBOZREVATEL, користувачі соцмереж помітили дивну метаморфозу Путіна. У мережу потрапило архівне фото глави РФ з президентом Франції Жаком Шираком. На знімку 15-річної давності російський лідер виглядає старшим, за його колегу.

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Особи
Володимир Путін Реджеп Тайіп Ердоган
Місце
Росія
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Кризский Игорь
Кризский Игорь
Ботекс аж прет, скоро харя треснит. Вам, москали, не позорно такое ботексное чудо видеть каждый день. Он скоро будет, как из пластилина весь.
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Цимельман Филя
Цимельман Филя
Бог хо х лов.Рассматривают как икону. Ни одной статьи без его упоминания.
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