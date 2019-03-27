"Що ти брешеш, с*ко?!" На шоу Соловйова трапилася сутичка через Україну

Топ-пропагандист Кремля Володимир Соловйов вигнав із ефіру експертів, які влаштували сутичку в студії.

Випуск програми "Кто против?", на якому трапився інцидент, був присвячений вступу в силу закону про визнання учасниками бойових дій воїнів УПА в Україні. (Щоб подивитися відео, доскрольте новину до кінця).

Так, конфлікт виник між політологом, фахівцем щодо Близького Сходу Араіком Степаняном і запрошеним експертом Грегом Вайнером.

Скріншот з відео

Араік Степанян Скріншот з відео

Грег Вайнер Скріншот з відео

"А ось так говорили, коли вбивали євреїв. Мовляв, правильно робите. Хто такі євреї?" – вибухнув Степанян. На репліку блискавично відреагував Вайнер.

Використовуючи нецензурну лайку, він накинувся на опонента за антисемітські висловлювання. "Що ти брешеш, с*ко?!" – обурився експерт.

Степанян у відповідь облив Вайнера водою. Справа ледь не дійшла до бійки. Гостей програми розтягнули Соловйов зі своїм співведучим Сергієм Міхєєвим.

"Мерзотник! Він мені сказав, що я євреїв вбивав! Мерзото людська!" – продовжив перепалку Вайнер. Чоловіків довелося вигнати зі студії, водночас все ще звучали взаємні образи.

"Грег, до побачення зараз. Араік, теж до побачення!" – відреагував Соловйов, попросивши охорону не підпускати експертів один до одного.

Як повідомляв OBOZREVATEL, раніше Соловйов розмріявся розширити межі терористичних "Л/ДНР" і включити в їхній склад всю територію вільної України.

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