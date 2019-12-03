"Русскій мір" залишається": у Росії цинічно відповіли на Ruxit Пристайка

У Росії на заяву глави МЗС України Вадима Пристайка про Ruxit відповіли, що "русскій мір" залишиться неподільним.

Про це заявив депутат Держдуми РФ Дмитро Бєлік, передає RT.

"Якщо український міністр збирався вразити нас своєю дотепностю або знанням модних сленгових виразів, то він даремно намагався: "русскій мір" був і залишається у своїх межах, а Росія ніколи не приходить туди, де її не чекають", – обурювався російський політик.

Також Бєлік пригрозив Пристайку, "порадивши" йому зайнятися вихованням українських дипломатів.

"А от українському міністру, перш ніж хвалитися перед аудиторією модними виразами і деяким знанням англійських термінів, можливо, варто було б попрацювати над поведінкою своїх дипломатів, які в Женеві показали себе, м'яко кажучи, з не дуже хорошого боку", – вибухнув російський депутат.

Вадим Пристайко

Також на заяву Пристайка про Ruxit відреагувала топпропагандистка Росії Ольга Скабєєва.

"Руксіт, ок. Мабуть, креатив від нової команди Зеленського. Припустимо, це смішно. Але! Щоб звідкись вийти – потрібно спочатку зайти. На що вони натякають?!" – влаштувала вона істерику у своєму Telegram-каналі.

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Як повідомляв OBOZREVATEL, Україна разом з НАТО задумала влаштувати на Донбасі Ruxit.

Також у Естонії заявили, що Росія знову стала світовою загрозою, тому потреба в НАТО зараз сильніша, ніж будь-коли.

Раніше президент Франції Еммануель Макрон закликав НАТО до більш тісної взаємодії з Росією.

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