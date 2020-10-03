Как оказалось, наиболее быстро и значительно на известие о коронавирусе у действующего президента Трампа отреагировала российская валюта. Напомним, постепенное падение курса рубля до рекордных значений было прервано распоряжением правительства об обязательной продаже валюты экспортерами. С учетом того, что к концу года завершаются платежи по таким контрактам, валюта у экспортеров имеется и вот ее и стали выдавливать на рынок, чтобы удержать падение рубля.

Начало прошлой недели показало откат стоимости валюты и рубль стал постепенно отыгрывать свои позиции. Но потом пришло известие об инфицировании Трампа и его жены коронавирусом и как следствие – отправке его на карантин. Странным образом это снова потянуло рубль вниз. Сейчас в РФ вслух заговорили о том, что может случиться худшее, чего они еще недавно не допускали. Речь идет о выигрыше Байдена.

В таком случае ожидается возобновление переговоров с Ираном и как следствие, возможность заключения новой сделки. Столкнувшись с короной, Иран тоже подрастерял былую бодрость и удаль и уже несколько раз просил мировое сообщество ослабить гайки санкций. Очевидно, что просто так проситься Иран не мог и скорее всего, по дипломатическим каналам он посылал сигналы о готовности свернуть свою ядерную программу.

Это тем более очевидно, потому что сам профит от позиционирования себя в качестве борца с Израилем постепенно теряет смысл. Раньше эта тема позволяла Тегерану позиционировать себя если не лидером исламского мира, то уж точно – одним из его полюсов. Но теперь ситуация решительно меняется, причем – в нескольких направлениях и одновременно. Новые расклады делают позицию Ирана даже не менее популярной, она выглядит довольно глуповато.

В первую очередь, речь безусловно идет о том, что страны Залива, начиная с Эмиратов, начали сбрасывать обороты антисемитизма и юридически фиксировать мирные отношения с Израилем. В самом деле, Израиль стал даже не региональным, а одним из глобальных технологических центров и бодаться с ним уже нет никакого смысла, а сотрудничество наоборот, сулит массу выгодных вариантов.

Если раньше мусульманские страны региона имели ненависть к Израилю и его непризнание, как единственный объединяющий мотив, то теперь эта тема уже прокисла. Израиль признают и начинают выстраивать с ним нормальные дипломатические и экономические отношения. Поэтому танцы бородатых деятелей с полотенцами на голове уже никого не впечатляют. Тем более, что религиозные мотивы тут не работают полностью, а в связи тем, какое течение ислама используют разные страны, Иран приложил массу усилий для того, чтобы эта внутри исламская рознь стала глубокой и непреодолимой.

С другой стороны, в плане отстаивания интересов своих единокровцев и единоверцев, лидерство захватила Турция и сейчас она показывает всем, насколько верным и упорным союзником она может быть. Так что ни "религиозным", ни с "лидерством" у Ирана не сложилось и похоже на то, что дальнейшая демонстрация того, что Тегеран демонстрировал, будет просто тупой тратой времени и денег, а потому – надо как-то выруливать.

Но с Трампом у Ирана нет шансов, потому что тот – дилетант, и те точечные знания об этом мире и о международных отношениях, как об этом написал экс-советник президента по национальной безопасности Джон Болтон, не дают ему возможности подстроиться под изменения ситуации. Он уверен в том, что есть его мнение и мнение неправильное, а его мнение – держать санкции как некий фетиш в московской гостинице, где он "поджигал", будучи молодым.

Но если Байден сможет развязать этот узел и действительно демонтировать иранскую ядерную программу, то с Ирана начнут сниматься санкции, а рынок получит мощный поток нефти, что отразится не только на ее цене, но и на структуре мировых поставок. Часть нынешних поставщиков, кто имеет высокую себестоимость добычи нефти, будут вынуждены покинуть рынок и РФ находится как раз в этой части списка.

Ну а с учетом того, что Трамп на две недели выбывает из активной предвыборной кампании, при существенном отставании от Байдена, это делает его шансы на победу еще менее вероятными. Ведь основная ставка делалась на его активные и личные мероприятия, типа дебатов и митингов, а оно – вон как получилось.

Возможно, это и учуял рубль. Впрочем, до выборов остался ровно месяц и это – большой срок для любого поворота событий.

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