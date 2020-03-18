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18 березня • оновлено в 14:17
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Дмитро Нєкрасов
Дмитро Нєкрасов
Російський економіст Всі статті автора

Рубль упадет до 100 за доллар: что это значит для экономики РФ

7.3т
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Очевидно, что падение цен на нефть приводит к ослаблению рубля. Предсказывать, до какой конкретно отметки упадет рубль, сегодня дело неблагодарное. Я не удивлюсь и отметке 100 рублей. Однако надо понимать, что с учетом 570 млрд долларов резервов ЦБ в среднесрочной перспективе курс больше зависит от политических решений ЦБ и правительства, нежели от рыночных факторов. Если в правительстве преобладает мнение, что дальнейшая девальвация полезна - может быть и больше 100. Если же сочтут ее контрпродуктивной имеют все возможности удержать курс на сегодняшних уровнях.

Российский рубль

Российский рубль

Око планеты

Почему я говорю о полезной девальвации? Рост курса доллара на один рубль дает правительству 70-80 млрд рублей дополнительных нефтяных доходов (налоги зависят от рублевой цены нефти). Второе, ФНБ хранится в долларах, девальвация увеличивает рублевый размер резервов правительства. И наконец третье, девальвация снижает импорт поддерживает отечественных производителей и экспортеров. Если не считать снижения уровня жизни населения, то девальвация - сплошные плюсы.

Может ли быть паника среди населения? В резервах ЦБ по текущему курсу сейчас почти в 2 раза больше долларов, чем всего напечатано рублей. ЦБ способен удержать любой курс при любой панике, просто продавая доллары в неограниченных количествах. Нет столько рублей в стране, чтобы даже половину долларов у ЦБ скупить. Вопрос не в масштабах паники, а исключительно в воле ЦБ.

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Дмитро Нєкрасов Дмитро Нєкрасов
Теми
російська економіка Світові ціни на нафту
Місце
Росія
Теги
нафта рубль Новини Росії
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Ка Дмитрий
Ка Дмитрий
Обманщик! Лжец! Тебе лучи поноса! Мошенник! Плут! Я ждал прогноза, Когда в роисси все умрут!!
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Іванченко Віктор
Іванченко Віктор
Да таких экономистов, да на солнышко. Интересно, а проверял этот экономист размер резерва РФ в 570 млрд. долл.
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Петренко Дмитрий
Петренко Дмитрий
Ты смотри, опять России "подфартило"...все только во благо, это же не кризис, это просто "праздник" какой то...не то, что "встанут с колен"...аж "вскочат")))))...какой там Дубай и Монте Карло?...Тамбов и Магнитогорск...все и всё в шоколаде))))))
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Туголуков Александр
Туголуков Александр
Петренко Дмитрий, не говори, хо х лопечаль сплашная.
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