Очевидно, что падение цен на нефть приводит к ослаблению рубля. Предсказывать, до какой конкретно отметки упадет рубль, сегодня дело неблагодарное. Я не удивлюсь и отметке 100 рублей. Однако надо понимать, что с учетом 570 млрд долларов резервов ЦБ в среднесрочной перспективе курс больше зависит от политических решений ЦБ и правительства, нежели от рыночных факторов. Если в правительстве преобладает мнение, что дальнейшая девальвация полезна - может быть и больше 100. Если же сочтут ее контрпродуктивной имеют все возможности удержать курс на сегодняшних уровнях.

Российский рубль Око планеты

Почему я говорю о полезной девальвации? Рост курса доллара на один рубль дает правительству 70-80 млрд рублей дополнительных нефтяных доходов (налоги зависят от рублевой цены нефти). Второе, ФНБ хранится в долларах, девальвация увеличивает рублевый размер резервов правительства. И наконец третье, девальвация снижает импорт поддерживает отечественных производителей и экспортеров. Если не считать снижения уровня жизни населения, то девальвация - сплошные плюсы.

Может ли быть паника среди населения? В резервах ЦБ по текущему курсу сейчас почти в 2 раза больше долларов, чем всего напечатано рублей. ЦБ способен удержать любой курс при любой панике, просто продавая доллары в неограниченных количествах. Нет столько рублей в стране, чтобы даже половину долларов у ЦБ скупить. Вопрос не в масштабах паники, а исключительно в воле ЦБ.

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